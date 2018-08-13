السعودية تنتقد تقاعس مجلس الأمن عن مواجهة انتهاكات الحوثي وإيران

التحالف يحسم معركة الدريهمي بعملية مباغتة

المصدر:
  • Ⅶالرياض، عدن، الحديدة - البيان، وام
التاريخ:

نفّذت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية، تتقدمها ألوية العمالقة، عملية نوعية مباغتة في مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، نجحت خلالها في السيطرة على مواقع استراتيجية، وقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية، ومحاصرة عناصرها المنهارة. وقال نائب ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة، العقيد أحمد الجحيلي، إن القوات تمكنت من تحرير مديرية الدريهمي بالكامل.

في الأمم المتحدة سلّمت بعثة السعودية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، بشأن الضربات الجوية الأخيرة في محافظة صعدة، أكدت فيها أن العملية عمل عسكري مشروع استهدف قادة حوثيين مسؤولين عن تجنيد الأطفال. وأبدت البعثة أسفها لتقاعس المجلس في مواجهة انتهاكات قراراته، لا سيما حظر الأسلحة، مؤكدة أن ذلك سمح لإيران بتزويد الميليشيا الإرهابية الحوثية بالأسلحة.

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