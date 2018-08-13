تدشين حملة واسعة لنزع الألغام الحوثية في الساحل الغربي

المصدر: عدن - وكالات

دشّنت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني اليمني، حملة لنزع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في المناطق المحررة بجبهة الساحل الغربي. وذكر مصدر عسكري في ألوية العمالقة بحسب موقع «سبتمبر نت» أن الفرق الهندسية التابعة للجيش نزعت مئات الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية في المزارع والأحياء السكنية وبطريقة عشوائية في مديرية الخوخة.

وأوضح المصدر، أن هذه الحملة ستستمر حتى تطهير كافة المناطق المحررة في جبهات الساحل الغربي من مئات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا بطريقة عشوائية دون مراعاة للقيم الإنسانية. وزرعت ميليشيا الحوثي مئات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرق العامة في مناطق الساحل الغربي، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء انفجارها.