«قطع رأس الأفعى» تتقدم في صعدة

المصدر: عدن، صعدة - وكالات

حقّق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انتصارات واسعة في معقل ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، فيما كبّدت قوات المقاومة المشتركة الميليشيا الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بمحافظة البيضاء.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير منطقة المشابيح والعشش والصافية والمشيخات، وصولاً إلى عقبة مران في مديرية الملاحيظ، بعد معارك ضارية أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

ونقل الموقع عن قائد لواء العروبة، قائد معركة «قطع رأس الأفعى»، اللواء عبد الكريم السدعي، أن قوات الجيش اليمني تمكنت أيضاً من تحرير معسكر القبة وحبال والخيالين وجبل المطاحن غارب الصافية والمشيخات والمشاف والوسيعي والناصرية والمعدلية والمطلة والمتيهمي والمدحيم وبيت العماش والمروة ونامس، في الملاحيظ.

وحررت قوات الجيش اليمني أيضاً تلال وقرى المدغوي والجزمية وسوق العلي والملاحيظ وقمامة والخلبة ومقطاع المشايخ ولية والكسارة الدولية وجبال المجدعة وقرية المجدعة. وتمكنت من قطع الخط الدولي الرابط بين الملاحيظ والمزرق وحرض، وقطع خط رازح - الملاحيظ، وخط مران - الملاحيظ، وخط ذويب - آل السميك، وخط غافرة - بكيل، وخط خلب - بني بحر.

وفي محافظة البيضاء، نفذت قوات المقاومة الشعبية عملية نوعية استهدفت بها تجمعاً لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية الزاهر. وذكر مصدر ميداني، وفقاً لـ«سبتمبر نت»، أن أبطال المقاومة نفّذوا كميناً محكماً لعناصر من الميليشيا في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر، ما أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر الميليشيا الحوثية وإصابة آخرين.

في السياق، تمكّن أبطال المقاومة الشعبية من قنص عنصرين من ميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى مصرعهما على الفور. في غضون ذلك، قصفت مدفعية الجيش الوطني، مساء الجمعة، مواقع الميليشيا الإيرانية، في جبل ظهر البياض بمنطقة فضحة مديرية الملاجم، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا ومصرع عدد من عناصرها.

وفي مديرية صرواح غربي محافظة مأرب (شرقي اليمن)، قصفت مقاتلات التحالف العرب تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال مصدر ميداني إن المقاتلات استهدفت بعدة غارات تجمعاً لعناصر الميليشيا الحوثية في التبة السوداء بمنطقة المشجح بمديرية صرواح.

وأسفرت الغارات عن مصرع وإصابة نحو 20 من عناصرها، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، وفقاً لما أورده «سبتمبر نت» عن المصدر. وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنّت غارة أخرى استهدفت منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للميليشيا في التبة الحمراء في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى تدميرها ومصرع عدد من عناصر الميليشيا.