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سطرت بطولات وتضحيات على أرض المعركة لإفشال المشروع الإيراني

القوات المسلحة الإماراتية.. دور ريادي في انتصـارات الجيش اليمني

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  • عدن - البيان ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة
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من حضرموت شرقاً وحتى جنوب الحديدة غرباً سطرت القوات المسلحة الإماراتية البطولات في قيادة ومساندة قوات الشرعية اليمنية في الانتصار على ميليشيا إيران الحوثية ولا تزال تؤدي دورها لتحرير ما تبقى من مناطق ما زالت تحت سيطرة ميليشيا إيران.

في بداية العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية تولت القوات المسلحة الإماراتية مهمة إسناد وتدريب أفراد المقاومة الشعبية التي تشكلت في مدينة عدن ومعظم المحافظات اليمنية لمواجهات ميليشيا إيران الحوثية، ومع إسناد المقاومة وتدريب منتسبيها ليشكلوا نواة الجيش الوطني فيما بعد قادت القوات المسلحة الإماراتية عملية تحرير عدن ومن بعدها محافظة لحج حتى وصلت إلى أطراف محافظة تعز.

ومع استمرار تقديم الدعم والإسناد لمقاتلي الشرعية في مختلف الجبهات قدمت القوات المسلحة الإماراتية كوكبة من أبطالها الذين رووا بدمائهم الطاهرة الأرض اليمنية، وفِي معركة الدفاع عن العروبة في مواجهة المشروع الإيراني فتم تحرير محافظات عدن وأبين وأجزاء واسعة من محافظة شبوة كما تم طرد الميليشيا من مواقعهم القريبة من مدينة مأرب وتأمين المدينة.

 

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