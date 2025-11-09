«المعرفة» تطلق خدمة «قرناس» المستشار التعليمي لأولياء الأمور في دبي

كما تم تمكين أولياء الأمور الإماراتيين الذين يسجلون أبناءهم للمرة الأولى في مدرسة خاصة في الإمارة، أو الراغبين في انتقال أبنائهم من مدرسة خارجها إلى مدرسة خاصة فيها، من حجز جلسة استشارية فردية مع خبراء الهيئة، للحصول على إرشاد مهني ومحايد يساعدهم في اختيار المدرسة الأنسب لاحتياجات أبنائهم وتطلعاتهم الأسرية.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من سلسلة «إكسبو التعليم 2025» ، التي نظمتها الهيئة بحضور معالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وبمشاركة أكثر من 60 مدرسة ومركز للطفولة المبكرة في دبي، استعرضت برامجها ومساراتها التعليمية لأولياء الأمور الإماراتيين في الإمارة، في إطار التزام الهيئة بتعزيز الشراكة والتواصل بين الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية الرائدة.

وتعد سلسلة «إكسبو التعليم 2025»، التي تُعقد على مدار يومين، فرصة فريدة لأولياء الأمور الذين يبحثون عن المدرسة أو الحضانة المناسبة لأطفالهم، أو الراغبين في الانتقال من حضانة أو مدرسة إلى أخرى، من خلال جمع أبرز المدارس والحضانات في الإمارة تحت سقف واحد، بما يدعم الأسر الإماراتية في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم والتخطيط لمستقبلهم.

وشهد المعرض في يومه الأول تسجيل نحو 400 ولي أمر، اطلعوا على خيارات التعليم المتاحة للأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة حتى المرحلة الثانوية، وتعرفوا إلى المناهج التعليمية المختلفة وإجراءات القبول، كما التقوا القيادات المدرسية والمعلمين وجهاً لوجه.

وتتوفر خدمة «قرناس» التي تعني «الصقر المتمرس»، عبر بوابة الهيئة للخدمات الإلكترونية وتطبيقها الذكي.

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور خيار «الدردشة الذكية» لطرح الأسئلة حول المدارس والمناهج التعليمية في دبي، كما يمكن للأسر الإماراتية التي تسجل أبناءها في مدرسة خاصة لأول مرة، أو الراغبة في انتقال أطفالها من مدرسة إلى أخرى، طلب جلسة استشارية ـ حضورياً أو عبر الاتصال المرئي ـ مع أحد خبراء الهيئة، لمساعدتهم في اختيار المدرسة الأنسب بما يتوافق مع تطلعاتهم وتفضيلاتهم من حيث الموقع، والرسوم الدراسية، والمنهاج التعليمي، واحتياجات التعلم الفردية.

عائشة ميران: تمكين أولياء الأمور ليكونوا شركاء فاعلين في تعليم أبنائهم

شركاء فاعلون

«تهدف استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى تمكين أولياء الأمور ليكونوا شركاء فاعلين في تعليم أبنائهم، وبناء مجتمع تعليمي أكثر ترابطاً وتفاعلاً، يدعم الطلبة في كل خطوة من رحلتهم التعليمية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالإنسان، وتمكّن الشباب، وتنمّي قدراتهم، وتفتح أمامهم أبواب الفرص والبيئة المحفزة للإبداع».

وأضافت: «يشكّل جمع المدارس ومراكز الطفولة المبكرة وأولياء الأمور الإماراتيين تحت سقف «إكسبو التعليم 2025»، إلى جانب إطلاق خدمة «قرناس»، فرصة حقيقية لترسيخ الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتعزيز التواصل بينهما، وتمكين أولياء الأمور من اختيار المدرسة والمنهاج الأنسب لأبنائهم، بما يضمن حصولهم على تعليم عالي الجودة».

وتندرج النسخة الأولى من سلسلة «إكسبو التعليم 2025»، إضافة إلى خدمة «قرناس»، ضمن مبادرة «شركاء المسار» في إطار استراتيجية التعليم 2033، التي تهدف إلى تمكين أولياء الأمور الإماراتيين من توجيه مسيرة أبنائهم التعليمية، من خلال تزويدهم بالأدوات والرؤى والموارد والخدمات التي تجعلهم مساهمين فاعلين ومرشدين استباقيين في رحلة أبنائهم التعليمية، وتعزز رضاهم عن الخيارات التعليمية المتاحة في دبي.

إن تمكين أولياء الأمور يأتي في مقدمة أولوياتنا، ونحن ملتزمون بتوفير كل أشكال الدعم لهم، لمساعدتهم على تحديد الخيار الأمثل لتعليم أبنائهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة.

نثمن جهود المؤسسات التعليمية المشاركة في «إكسبو التعليم 2025»، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع أولياء الأمور الإماراتيين، وندعوهم إلى الاستفادة من خدمة «قرناس» المتاحة على مدار العام، والتي تجسد التزامنا بدعم الأسر الإماراتية في كل مرحلة من مراحل تعليم أبنائهم، عبر تقديم نصائح موثوقة ومحايدة من خبراء الهيئة، تساعدهم على اتخاذ قرارات واثقة ومدروسة بشأن المدرسة الأنسب لأطفالهم ومسارات التعلم منذ مرحلة الطفولة المبكرة».

ويُشترط لتفعيل خدمة «قرناس» تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) عبر البوابة الإلكترونية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ثم استخدام خاصية الدردشة الذكية.

كما يمكن لأولياء الأمور الإماراتيين الذين يسجلون أطفالهم في مدرسة خاصة في دبي لأول مرة، أو الراغبين في انتقالهم من مدرسة إلى أخرى، حجز جلسة استشارية مع أحد خبراء الهيئة من خلال تعبئة نموذج إلكتروني مخصص لذلك، عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها على الهواتف الذكية.