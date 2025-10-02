312 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي تستقبل 29600 ألف طفل

كشفت بيانات صادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن تحقيق مراكز الطفولة المبكرة في دبي نمواً في أعداد الأطفال الملتحقين بها للعام الثالث على التوالي، بنسبة زيادة بلغت 8% في الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، التي شهدت افتتاح 38 مركزاً جديداً وأشارت إلى زيادة عدد مراكز الطفولة المبكرة إلى 312 مركزاً توفر خدمات التعليم والرعاية للأطفال من سن الولادة حتى سن الـ6، وتستقبل أكثر من 29,600 طفل من بينهم 2,400 طفل إماراتي.

وشملت المراكز الجديدة افتتاح حضانة "الفريج"، كنموذج تعليمي رائد بالشراكة بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، مستهدفاً توفير فرص التعليم والرعاية للأطفال الإماراتيين في مختلف أحياء دبي، وغرس القيم الإسلامية وترسيخ التراث الإماراتي في نفوس المتعلمين الصغار. وتحتضن نصف مراكز الطفولة المبكرة في دبي أطفالاً من أكثر من 20 جنسية مختلفة، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 2,500 معلمة و2,600 مساعدة معلمة

ويعكس النمو المتسارع في عدد المراكز الجديدة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الجاذبية المستمرة لقطاع الطفولة المبكرة في دبي، ومرونته من خلال قدرته على توسيع طاقته الاستيعابية لتلبية احتياجات العائلات، حيث قامت بعض المراكز بتوسيع نطاق الفئات العمرية التي تستقبلها لتشمل الأطفال الأصغر سناً.

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "يُظهر النمو المتواصل في أعداد الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة، وزيادة عدد المراكز، مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيّف، بعد أن بلغت الطاقة الاستيعابية ذروتها في العام الدراسي 2023-2024، مما يضمن إتاحة المزيد من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات العائلات".

وأكدت المازمي أن جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تلعب دوراً حيوياً في إعداد الأطفال للمدرسة والحياة، ويعكس النمو المستمر في هذا القطاع الثقة التي يضعها أولياء الأمور في مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، والوعي المتزايد بأهمية هذه السنوات في تكوين شخصية الأطفال وإثراء رحلتهم التعليمية وتعزيز جودة حياتهم".

وأضافت المازمي: "نحن ممتنون لقادة ومعلمي الطفولة المبكرة لدورهم في خلق بيئات تعلُّم محفزة مليئة بالفرح والأمان للمتعلمين الصغار، بما يجسِّد طموحات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تستهدف منح كل متعلم في دبي أفضل بداية ممكنة في رحلته التعليمية.