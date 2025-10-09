هيئة المعرفة تحصد جائزتين ضمن «أفضل الأعمال» في بريطانيا

نالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي جائزتين دوليتين ضمن «جوائز أفضل الأعمال» في المملكة المتحدة لعام 2025، وذلك في مجالي الارتقاء بجودة التعليم في منظومة المدارس الخاصة في دبي، وتعزيز سعادة المتعاملين.

وحصدت الهيئة جائزة «أفضل تحول في الأعمال» تقديراً لجهودها في الارتقاء بجودة التعليم في الإمارة، من خلال تطبيق أطر ضمان الجودة، ضمن منظومة الرقابة المدرسية، والتي أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة التعليم للطلبة، الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة، ويتلقون تعليمهم في مدارس تطبق مناهج تعليمية متنوعة.

تحول رقمي

كما فازت الهيئة بجائزة «الأفضل في العناية بالمتعاملين» نظير نجاحها في تنفيذ عملية التحول الرقمي، التي عززت تجربة المتعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي، وذلك استناداً إلى دراسة منهجية لرحلة المتعاملين وإعادة تصميمها، مع إدخال أدوات الخدمة الذاتية، ورقمنة نحو 95% من الخدمات، ما أسهم في توفير خدمة سلسة وذكية تتسم بالشفافية.

وسهل هذا التحول على المتعاملين التنقل في النظام، ما حسن تجربة المتعاملين بشكل كبير، وأسهم في انخفاض عدد الشكاوى بنسبة بلغت 35 %، خلال الربع الأول من العام 2025، وارتفاع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96 %.

وقال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تعكس هاتان الجائزتان حرصنا على إتاحة تعليم نموذجي لجميع المتعاملين، وتصميم رحلتهم التعليمية، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم 2033.

بالإضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين مع الهيئة وتصميم رحلتهم بباقات متنوعة من الخدمات الحكومية، وفق أعلى معايير الدقة والسرعة والكفاءة. نفخر بجهود فرق العمل في الهيئة، وحرصهم المستمر على العناية بالمتعاملين في جميع الأوقات، وإثراء تجربة المتعلمين في دبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير الجودة».

تهنئة

وهنأ جو كالدر، رئيس لجنة تحكيم جوائز أفضل الأعمال - هيئة المعرفة والتنمية البشرية، على جهودها في تحسين جودة التعليم في دبي، ودعم المؤسسات التعليمية في تعزيز أدائها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

مشيراً إلى أن لهذه الجهود أثراً كبيراً في رفع معايير التعليم، من خلال منظومة الرقابة المدرسية. كما أشاد بإتمام الهيئة عملية التحول الرقمي، التي عززت تجربة المتعاملين في المؤسسات التعليمية بدبي، من خلال تقديم خدمات سلسة أسهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في مؤشر سعادة المتعاملين.