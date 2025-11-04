انطلاق النسخة الأولى لـ«إكسبو التعليم» في دبي 8 نوفمبر

تنطلق في دبي فعاليات النسخة الأولى من سلسلة «إكسبو التعليم 2025»، التي تنظمها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بشارع الشيخ زايد، يومي 8 و9 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 60 مدرسة ومركز طفولة مبكرة في دبي.

ويجمع «إكسبو التعليم 2025» المدارس ومراكز الطفولة المبكرة الخاصة الرائدة في دبي، ويتيح للأسر الإماراتية استكشاف خيارات تعليمية متنوعة لأطفالهم من مرحلة الطفولة المبكرة حتى المرحلة الثانوية، كما يمكنهم مقابلة قيادات مدرسية ومعلمين وجهاً لوجه، والتعرف إلى المناهج التعليمية المختلفة وإجراءات القبول.

وتندرج سلسلة «إكسبو التعليم 2025» ضمن مبادرة «شركاء المسار» باستراتيجية التعليم في دبي 2033، لتكون السلسلة بمثابة منصة فريدة تربط الأسرة الإماراتية بالتعليم المتميز في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة، التي ستعرض برامجها ومساراتها التعليمية عالية الجودة، وذلك في إطار التزام الهيئة بتعزيز علاقات الشراكة والتواصل بين الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية الرائدة في الإمارة.

آمنة المازمي: تمكين أولياء أمور الطلبة من اتخاذ قرارات مدروسة للمسارات التعليمية

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تركز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على تمكين أولياء أمور الطلبة الإماراتيين من اتخاذ قرارات مدروسة ومستدامة بشأن المسارات التعليمية عالية الجودة، ودعمهم في تحديد الخيار الأمثل لتعليم أبنائهم، بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة.

إن سلسلة إكسبو التعليم 2025 في نسختها الأولى تشكل منصة لأولياء الأمور الإماراتيين للتعرف على الخيارات التعليمية المتنوعة المتاحة في منظومة التعليم الخاص بدبي، والإجابة عن جميع تساؤلات أولياء الأمور خلال يومي الحدث، ونتطلع إلى لقاء المدارس ومراكز الطفولة المبكرة المشاركة وأولياء الأمور، تأكيداً على التزامنا بتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة، ودعم رحلة التعلم لكل طفل إماراتي».

وتستهدف مبادرة «شركاء المسار» في استراتيجية التعليم 2033 تمكين أولياء الأمور الإماراتيين من توجيه مسيرة أبنائهم التعليمية، من خلال تزويدهم بالرؤى والأدوات والموارد والخدمات، ليكونوا مساهمين فاعلين ومرشدين استباقيين في المسيرة التعليمية لأبنائهم، وتعزيز مستويات رضاهم عن الخيارات التعليمية المتاحة في دبي.

فرصة فريدة

وتوفر سلسلة إكسبو للتعليم 2025 فرصة فريدة لأولياء الأمور الذين يبحثون عن المدرسة أو الحضانة المناسبة لأطفالهم، أو يرغبون في الانتقال من حضانة أو مدرسة إلى أخرى، إذ سيجمع الحدث أبرز المدارس والحضانات في دبي تحت سقف واحد، لدعم الأسر الإماراتية في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم والتخطيط لمستقبلهم.

ويشهد الحدث إطلاق هيئة المعرفة والتنمية البشرية خدمة الاستشارة التعليمية لأولياء الأمور في دبي، والتي تهدف إلى مساعدة أولياء الأمور على اختيار المدرسة الأنسب لاحتياجات أبنائهم وتطلعاتهم الأسرية.

وتتاح لكل ولي أمر فرصة مقابلة قيادات مدرسية وخبراء تربويين، واستكشاف خيارات المناهج التعليمية المختلفة، وحضور جلسات حوارية تفاعلية لتوجيه المسيرة التعليمية لأفراد الأسرة، وسيحظى الأطفال الصغار والطلبة من مختلف الأعمار بفرصة الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة الممتعة في منطقة مخصصة لهذا الغرض خلال يومي الحدث.