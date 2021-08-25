الصحة النفسية.. تفاعل مجتمعي ورسمي واسع مع حملة «البيان »

المصدر: دبي ـ البيان

حققت حملة «البيان» لتعزيز الصحة النفسية التي انطلقت في الثامن من أغسطس الجاري وحملت عنوان «كن دوماً بخير»، تفاعلاً مجتمعياً ورسمياً واسعاً، حيث حظيت بـ80 ألف مشاهدة وزائر لموقع الصحيفة حتى الآن. وقدمت الحملة عبر 111 تقريراً ومحتوى مرئياً، حزمة متكاملة من التوصيات التي تساعد صناع القرار في الدولة والجهات الصحية على تبني الاستراتيجيات الداعمة للصحة النفسية والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

وتستمر حملة «البيان» بالتعاون مع الجهات المعنية في تسليط الضوء على مبادرات الإمارات في تعزيز الصحة النفسية في المجتمع والتحديات والفرص.

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