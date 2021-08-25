التغطية التأمينية للأمراض النفسية تشمل الاستشارات والأدوية

المصدر: دبي البيان

أكد صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة في دبي، أن التغطية التأمينية للأمراض النفسية تشمل الاستشارات الطبية والأدوية مع وجود %10 نسبة مشاركة، كما يحق للطبيب المعالج تحديد 12 جلسة للعلاج النفسي للمريض سنوياً.

وقال صالح الهاشمي إن التأمينات الحكومية تغطي جميع الأمراض النفسية سواء للاستشارة الطبية، أو أخذ وصفات أو جلسات علاجية لعدد معين، لافتاً إلى أن الباقات الأساسية للتأمين الصحي لا تغطي الأمراض النفسية، بل إن هناك باقات وخدمات إضافية بأسعار مختلفة.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي أنه لا يوجد فرق بين تأمين سعادة وعناية من ناحية التغطية العلاجية لمواطني إمارة دبي.

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