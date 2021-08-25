المصدر: دبي البيان

أثنت الدكتورة سامية الخوري رئيسة شعبة الأمراض النفسية في جمعية الإمارات الطبية، على سلسلة التحقيقات التي أجرتها «البيان» حول الصحة النفسية في الدولة والتحديات المتعلقة بها.

وأكدت الخوري أهمية دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بالأمراض النفسية بمختلف فئاتها وتشعباتها، مشيرة إلى أن التوصيات التي خرجت بها «البيان» تساعد صناع القرار في الدولة والجهات الصحية على تبني الاستراتيجيات الداعمة للصحة النفسية والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وفي مقدمتها الأمراض النفسية التي لا تميز بين صغير وكبير بل تصيب الجميع الذكور والإناث من مختلف الأعمار.

وأعربت الدكتورة سامية الخوري عن أملها في تبني الجهات الصحية الأنظمة الكفيلة للحد من التحديات المتعلقة بالأمراض النفسية.

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