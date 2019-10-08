كعك بنكهات الكاتشب والمايونيز والفاصوليا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في سابقة غريبة من نوعها، اتفقت شركة "هاينز" الشهيرة مع مخبز يدعى "همنغبيرد بيكيري" لابتكار مجموعة من قطع الكعك المستوحاة من منتجات علب الفاصوليا ذائع الصيت، على أن تشمل قائمة النكهات الجديدة كلاً من الكاتشب والفاصوليا، والمايونيز، وكريما السلطة وشوربة الطماطم.

ويسطّر إطلاق هذه الكعكات مؤخراً احتفال الشركة بذكرى ميلاد مؤسسها، هنري جون هاينز. وقد قامت فروغ "همنغبيكري" كافة في لندن بتوزيع كعكات مجانية على أوائل الزائرين، على أن يتمكنوا من شرائها فيما بعد مقابل 3.45 جنيهات لقطعة الكعك الواحدة.

وتبرز العديد من التساؤلات في ظل إقدام شركة هاينز في مناسبات عدة بالتلاعب على مجموعة النكهات الأصلية لديها. وقد تساءل البعض ما إذا كنا نحتاج فعلاً لتذوق كعكةٍ بطعم المايونيز، وكيف يمكن لأخرى بنكهة شوربة الطماطم أن يكون طعمها.