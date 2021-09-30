إكسبو 2020 دبي.. «حفل القرن» اليوم والانطلاقة غداً

المصدر: دبي ـ البيان

تعزف الإمارات، بدءاً من اليوم وعلى مدى 6 أشهر، سيمفونية إبهار إنسانية، تستضيف من خلالها 192 دولة في إكسبو 2020 دبي، وذلك في حفل افتتاح عالمي قبل انطلاقة الحدث الدولي غداً الجمعة.

ويجمع إكسبو دبي العالم لصياغة مستقبل أفضل للبشرية عبر تعاون دولي يضمن التقدم نحو الأفضل للجميع. ويجسد الحدث العالمي جوهر الإمارات التي يعيش على أرضها 200 جنسية، واليوم تتجلى هذه الحقيقة في نجاح الإمارات بجمع العالم على أرضها لتستحق بجدارة صفة «العالم في دولة». ووسط أجواء من الطمأنينة والأمان النابعة من منظومة الإجراءات الوقائية المتكاملة ضد جائحة «كورونا» والنتائج الباهرة التي حققتها على مستوى تحقيق المناعة المجتمعية، تسود الإمارات حالة من الفخر الوطني بنجاح عملية التنظيم بسواعد إماراتية، والثقة العالمية بالإمارات التي تجلت بمشاركة عدد تاريخي من الدول.

ويحيي حفل الافتتاح نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين بما يعكس تنوع وثراء المواهب الإنسانية، ليصدح صوت الإنسانية بلحن واحد في رسالة سلام وتسامح وتعايش. وأكملت مؤسسات الدولة كافة استعداداتها لاستقبال ملايين الزوار المتوقع وصولهم أثناء انعقاد الحدث الدولي، للاستفادة من الفرص التي يوفرها الحدث على المستويات كافة.

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