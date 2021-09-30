رؤية القيادة عقيدة عمل فريق «إكسبو»

المصدر: دبي - بشار باغ

تشكل رؤية القيادة ورعايتها لمسيرة البناء والتنمية في الدولة على كل المستويات بوصلة النهضة، فرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإبداع والتميز والتفوق، رسخت آلية العمل التي أوصلت الإمارات إلى ما هي عليه اليوم، من تطور وتقدم وتأثير دولي عميق، جعل اسمها مرادفاً للعطاء والإبداع من أجل الإنسانية.

تلك الرؤية شكلت عقيدة عمل في كل مفاصل النشاط في الدولة، وتجلى ذلك بوضوح في جهود المنافسة على استضافة «إكسبو دبي» وصولاً إلى التنظيم المتكامل للحدث التاريخي، ابتداءً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي قاد باقتدار جهود حشد الأصوات العالمية خلال مرحلة التصويت على استضافة معرض إكسبو الدولي على أرض الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض «إكسبو 2020 دبي» الذي ينشر قيم الإمارات دولياً ويروج لمبادئها السامية القائمة على التعايش والأخوة والانفتاح، وأعضاء اللجنة: الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة تأمين فعاليات «إكسبو 2020»، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومحمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية.

وقد عملت اللجنة العليا منذ الفوز رسمياً بملف استضافة المعرض في عام 2013، بالتخطيط الدقيق لكل تفاصيل الحدث مسترشدة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتنظيم حدث تاريخي يليق بسمعة دبي والإمارات، وحرصت على تنسيق الجهود وحشد الطاقات والعمل بروح الفريق وتعزيز جاهزية المدينة لاستضافة أول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وكرست اللجنة جهودها لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الضخم وتعزيز العمل الجماعي المتناغم بين كل المؤسسات والجهات على المستوى المحلي والاتحادي ومع الشركاء والمشاركين في الحدث، ونجحت في إتمام مهمتها على أكمل وجه لانطلاق «إكسبو 2020 دبي» والترحيب بالعالم غداً الجمعة.

وخلال السنوات الماضية، تواصلت الاجتماعات الدورية للجنة لبحث تطورات الاستعداد والتأكد من كل مراحل الإنجاز على مختلف المستويات والقطاعات، وكان لكل عضو باللجنة العليا وفرق عمل مؤسساتهم دور حاسم في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة وطموحات شعب الإمارات إلى إنجاز استثنائي في موقع الحدث التاريخي.