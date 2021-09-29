يومان وتحلق الإمارات بأضخم حدث دولي

المصدر: دبي ــ البيان

يومان وتحلق الإمارات بـ«إكسبو 2020 دبي» أضخم حدث على أجندة العالم للفعاليات الكبرى في أعقاب جائحة «كوفيد 19»، والذي وعدت دبي واستعدت جيداً لجعله علامة فارقة في تاريخ المعرض العريق الذي انطلق للمرة الأولى قبل 170 عاماً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أكدا استعداد دولة الإمارات للترحيب بالعالم في تجربة غير مسبوقة ولن تنسى، من خلال استضافة هذا الحدث الدولي الضخم الذي ستقدم الإمارات من خلاله نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز.

وتستقبل الإمارات خلال هذا الحدث الاستثنائي وفود 191 دولة، ومنظمات ومؤسسات دولية وشركات عالمية للعمل معاً، وتبادل الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة، من أجل تمهيد الطريق أمام العالم ليستأنف مسيرة التقدم، واكتشاف وتفعيل مسارات جديدة للنمو والازدهار.

وأعلنت الإمارات جاهزيتها الكاملة لترجمة وعدها بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ المعرض، مع اكتمال أجنحة الدول، والبنية التحتية والاستعداد الكبير لجميع فرق العمل، بتكاتف مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لخروج الحدث على الوجه الأكمل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات، وتأسيساً على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها دبي في استضافة وإنجاح الفعاليات العالمية الضخمة.

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