"فيرجين هايبرلوب" تكشف عن أحدث كبسولاتها في جناح موانئ دبي العالمية بإكسبو2020

المصدر: دبي-اليازية البدواوي



يفتتح أكبر حدث عالمي خلال الجائحة أبوابه قريباً للملايين ليجتذب بكل تأكيد هواة التكنولوجيا وآخر التقنيات الحديثة والمستقبلية للتحديث على معرفتهم والاطلاع على أبرز ما تطوره كبرى شركات العالم، ومن بينها شركة "فيرجن هايبرلوب" التي تتأهب لعرض أحدث كبسولات نقلها الخاصة في إكسبو 2020 دبي العالمي، وبالتحديد في جناح Flow لشركة موانئ دبي العالمية بالمعرض المرتقب، لاطلاع العالم على تقنية دفع تؤسس لنقل فوج من الأشخاص والبضائع عبر أنابيب شبه مفرغة بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وبحسب موقع "نيو أطلس"، سيتم عرض أحدث نسخة من الكبسولات التجارية للشركة في إكسبو 2020 بدبي، ليتمكن الزوار من الصعود على متنها والتأمل في مستقبل نقل عالي السرعة. علماً بأن الشركة قدمت عدداً قليلاً إصدارات كبسولاتها على مر السنين، آخرها في شهر يناير حينما شاركت مقطع فيديو ترويجي لتجربة ركاب خيالية.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مجلس إدارة "فيرجن هايبرلوب"، سلطان أحمد بن سليّم: "لقد أسهم التدفق المستمر للسلع تاريخيا، في التوجه للابتكار في قطاع النقل، وعلينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الاستمرار في تأهيل الصناعة بشكل يلائم المستقبل". مضيفاً إن تقنية الهايبرلوب مهيأة لإحداث ثورة في سوق الخدمات اللوجستية العالمية، مبيناً حماستهم لمشاركة تلك الرؤية التكنولوجية في جناح موانئ دبي العالمية في إكسبو 2020 دبي.

الجدير بالذكر أن شركة فيرجن هايبرلوب تعاونت مع موانئ دبي العالمية عام 2016 لاستكشاف مسألة نقل البضائع بسرعات فائقة في دولة الإمارات، سعياً للمساعدة في نقل الشحن من سفن الحاويات في ميناء جبل علي في دبي.