«إكسبو دبي» يرسخ مكانة الإمارات على الخارطة العالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال»، إن معرض «إكسبو دبي 2020»، الذي سيعقد بعد أيام قليلة، يرسخ مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية، مشيراً إلى أن هذا الحدث الضخم يأتي بالتزامن مع بدء الخروج من تداعيات جائحة «كوفيد19» وعودة الحياة إلى طبيعتها مع استمرار حملات التطعيم والتدابير الوقائية.

وأضاف كريشين لـ «البيان»، أن معرض إكسبو تم بناؤه على مساحة شاسعة ضخمة ولذا تعتبره حكومة دبي كمدينة أخرى منفصلة، حيث من المقرر أن يتحول مكان الحدث بعد انتهاء المعرض إلى مدينة ذكية ومستدامة وشاملة تجذب الشركات العالمية وروّاد الأعمال والعائلات للسكن والعمل فيها فتكون مركزاً مستقلاً ومنبراً للتواصل والإبداع والابتكار.

صنع المستقبل

وأوضح كريشين أن شعار إكسبو دبي «ربط العقول وصنع المستقبل» يرمز في جوهره إلى روح الإمارات كدولة، لاسيما وأنها موطن لسكان من أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها ولطالما وفرت القيادة الرشيدة للدولة بيئة للنمو الإيجابي وهو ما يعكسه إكسبو 2020 على مدار 6 أشهر.

ولفت إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي ستستفيد من دون شك من هذا الحدث الضخم وعلى رأسها القطاع المالي، حيث من المتوقع استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق الدفع المبتكرة لا سيما وأن ظهور الجائحة أدى إلى تحول مستهلكي الاقتصاد العالمي نحو نمط رقمي، موضحاً أن إمارة دبي تتقدم بخطوة مقارنة بنظيراتها الإقليمية في اختيار وتعزيز التقنيات المبتكرة الجديدة، حيث سيتم دمج نقاط دفع إكسبو 2020 بشكل كامل مع مزودي الدفع العالميين الرئيسيين وهذا يضمن قبول المحال جميع أنواع معاملات البطاقات، ولن يدعم هذا فقط البطاقات البلاستيكية العادية ولكن أيضاً المدفوعات المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة.

منتجات جديدة

وذكر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال»، أنه من المرجح أن يشهد هذا الحدث طفرة قصيرة الأجل في احتياجات التأمين لكل من السياح وكذلك المسافرين على درجة رجال الأعمال، حيث من المتوقع من الأفراد الذين سيبقون خلال معظم وقت الحدث اختيار حزم قصيرة الأجل لحماية حياتهم الشخصية والمهنية، وأضاف بال: «من المحتمل أن يؤدي هذا الطلب على الرعاية الوقائية إلى ظهور منتجات تأمين وحماية جديدة مما ستكون متاحة للمقيمين في دولة الإمارات على المدى الطويل».

ولفت بال إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تلقى وكلاء العقارات في دبي استفسارات متزايدة عن الأماكن السكنية والتجارية على حدٍ سواء، وشهدت المناطق مثل الخليج التجاري وقرية جميرا ومدينة دبي الرياضية جنوب البرشاء ازدياداً في جذب المستثمرين وتقع معظم هذه المناطق الجديدة بالقرب من موقع استضافة إكسبو 2020 الرئيسي.