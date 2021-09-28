موزة بنت مبارك: «إكسبو 2020» علامة فارقة في تاريخ البشرية

المصدر: أبوظبي- وام

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن استضافة دولة الإمارات لـ «إكسبو 2020 دبي» بكل ما تحمله من معانٍ ودلالات ستظل حدثاً خالداً في جبين التاريخ.

وقالت: «اليوم تصنع دولة الإمارات تاريخاً جديداً يضاف إلى رصيدها الحضاري على مر العصور، اليوم تفتح الإمارات ذراعيها ترحيباً بالعالم وهو أمر ليس بالغريب على وطن السعادة وطن يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وطن يؤمن بأن الخير شجرة وارفة الظلال للبشرية كافة».

وأضافت: «هنا في ربوع الإمارات تسطع شمس جديدة على عالم أنهكته التحديات والصراعات، ومن ربوع الإمارات يشرق الأمل، ويشع نور المعرفة والتواصل الحضاري والإيجابية في تحقيق التكامل بين مختلف شعوب العالم لرسم غد أفضل للبشرية صورة جديدة تضيفها دولة الإمارات إلى سجلها الحافل في تحقيق الأمن والاستمرار ونشر السلام والخير في مختلف أنحاء العالم».

وتابعت: «بكل الفخر ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالبشرية كافة دولاً وشعوباً ومجتمعات وقيماً وتقاليد وأعراقاً، في الإمارات يجتمع العالم وينسى تحدياته وخلافاته، ويشد الرحال إلى وطن السعادة وعاصمة التسامح ومنارة الإبداع والريادة، هنا في دولة الإمارات.

حيث أرسى المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيماً خالدة للتواصل الحضاري والتسامح والتعايش بين البشر، هنا في الإمارات التي احتضنت على مدى عقود طويلة ملايين البشر من كل الجنسيات والخلفيات العرقية والثقافية يعملون ويبدعون في تناغم وانسجام حضاري يقدم للعالم صورة جديدة عن الإنسان في غده المشرق الذي يرنو إليه».

وقالت: «هنا في (دار زايد) تسطع شموس المعرفة في ربوع دولة الإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، هذه القيادة الرشيدة التي دفعت بدولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية، ورسخت مكانتها عالياً بين الأمم، ورسمت صورة مبدعة لدولة عصرية وفق هامات المريخ».

وأضافت: «برعاية هذه القيادة الرشيدة وبتعاضد هذا الشعب العظيم وبوجود هذه الكوادر المبدعة من أبناء وبنات الوطن وبخصوصية مجتمع الإمارات ونموذجه في التسامح والتعايش الحضاري تفتح الإمارات ذراعيها للعالم كافة لتلاقي حضاري وتفاعل ثقافي وإبداع علمي وتطبيقي أفرزته البشرية فكراً وابتكاراً لخدمة الإنسان وتحتضنه دبي دانة الدنيا ومنارة الريادة وإشراقة الغد المتجدد دائماً».

وتابعت: «إن كلمات الفخر والثناء للجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا الإنجاز العالمي في استضافة إكسبو 2020 دبي لا تكفي للتعبير عن الامتنان والعرفان للقيادة الرشيدة ولفرق العمل المبدعة التي بهرت العالم لهذه الاستضافة جاهزية واستعداداً وترحيباً وواجبنا اليوم كمواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة أن نترجم منظومة قيمنا الرائعة وتقاليدنا العريقة في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي مع العالم الذي حل ضيفاً علينا من مختلف بقاع الأرض حاملاً لنا كل الامتنان والعرفان معززاً بضيافتنا له مكانتنا وصورتنا النمطية الرائدة التي ارتبطت دائماً بالخير والسلام والتسامح فالعالم الذي حل ضيفاً علينا من واجبه علينا أن نحسن ضيافته وأن نفتح أمامه آفاقاً واسعة للإبداع والريادة والابتكار في تجربة لن ينساها التاريخ عبر إكسبو 2020 دبي».

وقالت: «في الختام نجدد الترحيب بالإنسان دون النظر للون أو جنس أو عقيدة أو قومية، هذه هي الإمارات التي ألفها العالم داراً للمحبة والإخاء والتواصل الحضاري فمرحباً بالعالم في ربوع الإمارات».