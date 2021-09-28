فوربس: دبي «مذهلة» ومفتوحة لمزاولة الأعمال مع قرب إكسبو2020

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفادت مجلة «فوربس» بأن دبي مفتوحة لمزاولة الأعمال ومزدهرة بالعقارات الفاخرة رغم الوباء، كما أنها تتأهب لبدء معرض إكسبو 2020 الدولي في الأول من أكتوبر، الذي من المعتزم أن يجذب ملايين الزوار والمستثمرين، كما يضع دبي ودولة الإمارات محط أنظار العالم. ووصفت المجلة الأمريكية نمو دبي بـ «المذهل» في وتيرة تطور تحول مساحات صحراوية لمناظر نابعة بحيوية المدينة في غضون سنوات قليلة.

وبشهادة الأرقام، فقد شهد شهر يونيو وحده إجراء حوالي 6300 معاملة بإجمالي 14.79 مليار درهم، وهي أعلى قيمة شهرية يتم تحقيقها في غضون 8 سنوات.

وفي السياق، أكد أليكس لانج، خبير التكنولوجيا العقارية والرئيس التنفيذي لشركة «فوربس غلوبال بروبرتيز» التي تعتبر منصة انتقائية لسوق العقارات الفاخرة، ازدهار مدينة دبي بالعقارات الفاخرة والأسواق الجديدة فضلاً عن تبنيها التكنولوجيا التي من المعتزم أن توظف بشكل أكبر في كافة قطاعاتها خلال المستقبل، مضيفاً أن شركته فخورة بانضمام شركة «دريفن» العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كأحد شركائها المرموقين، حيث إن الأخيرة هي أول شركة وساطة عقارية تحصل على عضوية «فوربس غلوبال بروبرتيز» في منطقة الشرق الأوسط.

تقدم شركة «فوربس غلوبال بروبرتيز»، الشريك العقاري الحصري في جميع أنحاء العالم لشركة «فوربس»، خدمات العلامات التجارية الفاخرة والتسويق لعدد من الشركات العقارية الرائدة في العالم في حوالي 130 موقعاً ضمن الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط والمكسيك. وبصفتها عضواً في هذه الشبكة الحصرية، سيتاح لشركة «دريفن» الفرصة للتواصل مع شبكة عملاء وجمهور شركة فوربس التي تضم ما يزيد على 100 مليون زائر شهري عالمي من مشتري المنازل والبائعين المحتملين وإعلامهم عن أفضل العقارات المعروضة للبيع في السوق.