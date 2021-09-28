«فيدانتا» تستعرض تطور الهند في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فيدانتا ريسورسز» Vedanta Resources، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الموارد الطبيعية المتنوعة في الهند، عن شراكتها مع الحكومة الهندية في استعراض إمكانيات نمو الهند، أثناء الاحتفال بمرور 75 عاماً على استقلال الهند، وذلك في جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الممتد على مدار ستة أشهر ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021 في دبي.

ومن الجدير بالذكر أن الهند على أعتاب تحول اقتصادي كبير، حيث وضع رئيس الوزراء «شري ناريندرا مودي» رؤيةً مفادها أن اقتصاد الأمة في السنوات المقبلة سينمو من 2.6 تريليون دولار أمريكي إلى 5 تريليونات دولار أمريكي ليصل في النهاية إلى 10 تريليونات دولار أمريكي. وعليه، سيستعرض جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي» نهضة مسيرة الهند نحو اقتصاد يساوي 5 تريليونات دولار أمريكي.

وسوف يكون التركيز الأساسي منصباً على تسخير الروابط التجارية بين الهند والإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز الرؤى الاقتصادية وتكامل الموارد البشرية لتحسين الشراكة المتينة والواعدة بين الهند والإمارات العربية المتحدة.

إن شركة «فيدانتا» التي تعد جزءاً من جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي»، ستستفيد من مشاركتها كي تقوم بالتعبير عن تحول الهند الاقتصادي في ظل رؤية رئيس الوزراء، حيث من المقرر أن تنمو قيمة اقتصاد الهند من 2.6 تريليون دولار أمريكي حالياً إلى 5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2025، لتصل إلى 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وقال أنيل أغراوال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «فيدانتا» تعليقاً على الشراكة ما بين الحكومة الهندية وأحد أول المستثمرين في جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي»: «رسالتي تتمثل في دعوتكم إلى أن تستثمروا في الهند الآن، حيث في الـ 25 سنة المقبلة ستكون الهند محرك النمو للاقتصاد العالمي كما كانت الصين في العقود الماضية، ذلك أنه وبالإضافة إلى كونها سوقاً كبيرة، فإن الهند تمتلك أيضاً رأس مال ضخماً فيما يتعلق بالموارد البشرية، حيث تتمثل رؤية رئيس الوزراء مودي في الاعتماد على الذات وتطبيق إصلاحات شديدة على مسار نمو واضح لفرص الهند القادمة، خصوصاً أن الإمارات العربية المتحدة والهند تشتركان بامتلاك تراث ثقافي وتجاري ثري»، وأضاف: «إن لدى البلدين الكثير مما يمكن أن تتشاركانه وتقدمانه لبعضهما البعض، ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة القوية ستدفع بزخم جديد يهدف لجعل آسيا مركزاً تجارياً عالمياً وتمكينها من قيادة الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين».