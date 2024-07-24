«مفاجآت صيف دبي» تتواصل بعروض حصرية

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات مفاجآت «صيف دبي 2024» ومعها العديد من العروض اليومية المميزة، التي تستمر حتى 4 أغسطس، بمشاركة واسعة من أفضل العلامات التجارية، التي تقدم أفضل العروض لزوار الإمارة وسكانها.

ومع انطلاق الأسبوع الرابع للمفاجآت يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من العروض الحصرية، التي تقام ليوم واحد فقط في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة، وذلك في إطار فعالية مفاجآت «صيف دبي اليومية»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب @StyledByDubai على منصة إنستجرام.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوق رائعة من خلال باقة من العروض والتنزيلات، تشمل متجر بيفرلي هيلز بولو كلوب في دبي فستيفال سيتي، حيث يقدم لزواره من عشّاق الموضة والجمال عرضاً حصرياً وليوم واحد فقط على جميع الملابس والأحذية والأكسسوارات الأنيقة للرجال والنساء والأطفال بسعر 99 درهماً فقط.

وتتواصل مفاجآت صيف دبي في دورتها السابعة والعشرين لهذا العام من 28 يونيو حتى أول سبتمبر المقبل، لتقدم 65 يوماً من المغامرات المتواصلة من خلال آلاف العروض والأنشطة الممتعة، التي يمكن القيام بها في أنحاء المدينة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف دبي.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم: الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.

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