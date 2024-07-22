القرية العالمية: 25 يوليو آخر موعد لطلبات متاجر التجزئة وخدمات الضيوف

المصدر: دبي - البيان

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تدعو القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، رواد وأصحاب الأعمال لتسجيل اهتمامهم ضمن فئات متاجر التجزئة وخدمات الضيوف والأكشاك والعربات للمشاركة في موسمها الـ 29 المقبل.

هذا وحددت القرية العالمية تاريخ 25 يوليو المقبل موعداً نهائياً لتقديم الطلبات في فئة متاجر التجزئة وخدمات الضيوف، فيما سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بفئة الأكشاك والعربات في 2 أغسطس 2024.

وتتيح هذه الفئات منصة فريدة للأفراد وأصحاب الشركات لاستعراض منتجاتهم وابتكاراتهم أمام الملايين من ضيوف القرية العالمية. حيث تدعو الوجهة رواد الأعمال أصحاب المفاهيم المتميزة في قطاع البيع بالتجزئة، أو الابتكارات في مجال الأغذية والمشروبات، أو خدمات الضيوف المميزة، للمشاركة للاستفادة من الدعم وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها القرية العالمية بما يشمل هياكل أكشاك المأكولات وخدمات تأشيرات الموظفين، فضلاً عن تمكين رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم بكل سهولة، لتكون القرية العالمية الوجهة الأمثل لاختبار المفاهيم والأفكار الجديدة في هذا القطاع وإبرازها أمام الملايين من ضيوفها.

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