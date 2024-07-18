الأثرياء يتركون عقارات لندن الفاخرة لصالح دبي

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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أكدت شركة «بوشامب إستيتس» المتخصصة في العقارات الفاخرة، أن الكثير من الأثرياء يصرفون النظر حالياً عن لندن، ويتجهون إلى عقارات دبي الفاخرة وسوقها المزدهرة. وكشفت دراسة أجرتها الشركة أن المنافسة مع دبي والمخاوف بشأن الخطط المستقبلية للاقتصاد البريطاني كانت أسباباً كافية لصرف أنظار الأثرياء إلى عقارات دبي الفاخرة، وترك عقارات لندن.

وأظهر التقرير أن عدد المنازل التي بيعت بقيمة 10 ملايين دولار( 37 مليون درهم) أو أكثر في دبي حافظ على قوته في النصف الأول من العام الجاري، مع بقاء الطلب مرتفعاً من جانب فائقي الثراء في العالم على عقارات الإمارة. وبيع ما مجموعه 190 منزلاً بقيمة إجمالية 3.2 مليارات دولار ( ما يوازي 11.77 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك». ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قوله في التقرير «هذه علامة قوية على نمط مشتري (الشراء للاحتفاظ)، الذي ترسخ في السوق».

في المقابل انخفضت المبيعات في وسط لندن في النصف الأول من هذا العام مقارنة بعام 2023، وركزت دراسة «المشترون المليارديرات» السنوية في لندن، التي أجرتها شركة «بوشامب إستيتس» على مبيعات العقارات السكنية الفاخرة بقيمة تزيد على 15 مليون جنيه استرليني ( نحو 72 مليون درهم)، وتحليل بيانات الصفقات من مؤسسة «لنريز»، والمعلومات الداخلية للشركة، بالإضافة إلى معلومات السوق المحلية.

صفقات

وقالت شركة «بوشامب إستيتس»: «إنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم الاتفاق على صفقات بقيمة 731 مليون جنيه استرليني(3.5 مليارات درهم) لبيع المنازل الفاخرة للغاية في لندن، وهو ما يقل بنحو 100 مليون جنيه استرليني (478 مليون درهم) أو بنسبة 12 % عن الصفقات التي بلغت قيمتها 829 مليون جنيه استرليني (3.97 مليارات درهم) المتفق عليها في العام الماضي».

وقالت «بوشامب إستيتس» أنه تقليدياً جاء غالبية المشترين في لندن من خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية والهند والسعودية والإمارات وبريطانيا، لكن أصحاب الملايين والمليارات قلصوا استثماراتهم في العقارات السكنية في لندن وخاصة في النصف الأول من العام الجاري، وفق ما قال بول فينش، مدير شركة «بوشامب إستيتس».

وقد اهتمت صحيفة «ستاندرد» البريطانية بعقارات دبي وعرضت تقريراً صحفياً بعنوان «لماذا يتجاهل المليارديرات قصور لندن لصالح دبي»، حيث افتتحت التقرير بقولها: «إن سوق العقارات الفاخرة في لندن يفقد جاذبيته لصالح دبي».

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