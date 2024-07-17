«دوبيزل»: سوق العقارات في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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سجل السوق العقاري بدبي في النصف الأول من العام الجاري نمواً استثنائياً، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسة عكست الاتجاهات التصاعدية للطلب القوي، وأبرزها زيادة ثقة المستثمرين والمستأجرين، والسياسات الصديقة للمستثمرين، والبيئة المعفاة من الضرائب، والتدفق الكبير للمقيمين الجدد، واهتمام المشترين بالمناطق المحيطة بالمشاريع المرتقبة مثل المطار الجديد ومحطات المترو الجديدة وقطار الاتحاد، فضلاً عن طرح المزيد والعديد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء.

وأظهر تحليل اتجاهات البحث في «دوبيزل» والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، صورة شاملة لسوق العقارات في دبي في النصف الأول من عام 2024، إضافةً إلى ذلك، أشارت البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى نمو مستمر في السوق؛ حيث ارتفع حجم معاملات بيع العقارات بنسبة 12.2% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.

ومع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، عكست الاتجاهات التصاعدية الطلب القوي وزيادة ثقة المشترين والمستأجرين. فضلاً عن ذلك، فإن التطورات الجديدة التي تلبي احتياجات وتطلعات الناس، والسياسات الصديقة للمستثمرين، والبيئة المعفاة من الضرائب، تُعد من أهم العوامل التي تدعم التدفق الاستثماري المستمر إلى دبي، الأمر الذي يحمي سوق العقارات في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيدر علي خان: «مرةً أخرى، يشهد سوق العقارات في دبي ازدهاراً ملحوظاً ونمواً مستمراً مدعوماً بعدة عوامل منها تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتوفير شفافية عالية للمعاملات العقارية، بالإضافة إلى طرح المزيد والعديد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء، الأمر الذي أدى إلى دفع المعاملات العقارية لأعلى لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، وتحقق أرقاماً كبيرة على مدى الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «لطالما كانت دبي محط اهتمام الجميع وجهة سكنية، ولكن ليس هنالك شك في أن قوانين تأشيرات الإقامة الجديدة التي سنتها الحكومة قد جذبت عدداً أكبر من المقيمين الجدد، فقد استقبلت الإمارة أكثر من 25,000 مقيم جديد في الربع الأول من عام 2024، ما رفع نسبة الطلب على العقارات بشكل كبير».

وتابع: «إنّ المشاريع المرتقبة مثل المطار الجديد في دبي الجنوب، ومحطات المترو الجديدة ومشروع الاتحاد للقطارات، قد عززت اهتمام المشترين بالمناطق المحيطة، وبالمثل، تأثرت سوق العقارات في دبي بشكل إيجابي بالمشاريع الجديدة قيد الإنشاء، ووفرة المشاريع الجاهزة ووسائل الراحة والمرافق الخدمية عالية الجودة، بالإضافة إلى سهولة الاستثمار بشكل عام، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع عمليات البحث عن العقارات سواء الفاخرة أو متوسطة السعر في المناطق المعروفة، لينتج عنه نمو ملحوظ في الأشهر الماضية».

وأظهر تقرير سوق العقارات في دبي في النصف الأول من عام 2024، أن «دبي هيلز استيت» تعد المنطقة الأكثر طلباً للفلل الفاخرة بمتوسط سعر بلغ 15.99 مليون درهم، فيما تعد دبي مارينا المنطقة الأكثر طلباً للشقق الفاخرة وفقاً لاتجاهات البحث على «دوبيزل»، بمتوسط سعر بيع قدره 2.54 مليون درهم، وإيجار سنوي بلغ 153 ألف درهم.

وحققت المرابع العربية 3 أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 6.42% للفلل الفاخرة، في حين سجلت الشقق الفاخرة في دبي كريك هاربور (ميناء خور دبي) عائداً على الاستثمار بنسبة 6.49% في النصف الأول من عام 2024.

وبرزت داماك هيلز 2 (أكويا من داماك) كخيار أكثر طلباً بين مجمعات الفلل متوسطة السعر في دبي، بمتوسط سعر بلغ 1.93 مليون درهم، وحافظت كل من قرية جميرا الدائرية والمدينة العالمية على مكانتهما، وجهتين مفضلتين لدى الباحثين عن شقق متوسطة السعر في دبي، وفي ما يتعلق بالشقق متوسطة تكلفة الإيجار، فقد تفوقت ديرة والمدينة العالمية على المناطق الأخرى في النصف الأول من عام 2024.

واستقطبت واحة دبي للسيليكون اهتمام المستثمرين الراغبين بشراء شقق متوسطة السعر، وذلك بسبب تقديم أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 9.19%. أما بالنسبة للفلل متوسطة السعر، فقد حققت داماك هيلز 2 (أكويا من داماك) أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 7.25%.

ووفقاً لتحليل اتجاهات البحث في دوبيزل، كانت المناطق التالية هي الأكثر طلباً لدى الباحثين عن شقق وفلل للبيع في النصف الأول من عام 2024.

شقق للبيع

الشقق الفاخرة: تصدرت كل من دبي مارينا، والخليج التجاري، وداون تاون دبي قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق الفاخرة في دبي، وقد ساهم وجود المعالم البارزة وسهولة الوصول إلى مركز المدينة في ذلك. مع متوسط سعر بلغ 2.54 مليون درهم وعائد على الاستثمار بنسبة 6.43%، تصدرت دبي مارينا قائمة المناطق الأكثر طلباً لدى الباحثين عن شقق للبيع في دبي، بينما احتل الخليج التجاري المركز الثاني، بمتوسط سعر بلغ 2.05 مليون درهم.

وشهد سعر القدم المربعة في دبي مارينا والخليج التجاري ارتفاعاً بنسبة 5.89% ليصل إلى 2,038 درهم و2,281 درهم على التوالي. ومع متوسط سعر بلغ 3.8 ملايين درهم و6.47 ملايين درهم، حافظت داون تاون دبي ونخلة جميرا على مكانتهما المفضلة لدى المشترين الباحثين عن شقق فاخرة. وسجل خور دبي أعلى قفزة في سعر القدم المربعة بنسبة 7.96%.

شقق متوسطة الأسعار: أظهر المشترون الباحثون عن شقق متوسطة السعر اهتماماً بكلٍ من: قرية جميرا الدائرية والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون. وبمتوسط سعر بلغ 1.09 مليون درهم، حققت الشقق في قرية جميرا الدائرية نسبة عائد على الاستثمار تُقدر بـ7.91%، كما ارتفعت أسعار شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم في المنطقة بنسبة 7.5% و8.76% و3.27% على التوالي.

وسجل سعر القدم المربعة للشقق في واحة دبي للسيليكون زيادة ملحوظة بنسبة 11.58%. كما ارتفع متوسط سعر الشقق في المدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون ليصل إلى 463 ألف درهم، و714 ألف درهم على التوالي. وحافظت الشقق في مدينة دبي الرياضية وأبراج بحيرات جميرا على مكانتهما المفضلة لدى المستثمرين.

فلل للبيع

الفلل الفاخرة: برزت دبي هيلز استيت ونخلة جميرا، وداماك هيلز إحدى أكثر المناطق طلباً لدى المهتمين بشراء الفلل الفاخرة في دبي. وسجلت الفلل في دبي هيلز استيت عائداً على الاستثمار بنسبة 4.64% بمتوسط سعر بلغ 15.99 مليون درهم، كما ارتفع سعر القدم المربعة في المنطقة بنسبة 4.95%، ليصبح 2,404 درهم في النصف الأول من عام 2024.وسجلت أسعار الفلل المكونة من 5 غرف نوم في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 6.93%، وبنسبة 6.78% في أسعار الفلل المكونة من 6 غرف نوم.

كما ارتفع سعر القدم المربعة للفلل في داماك هيلز بنسبة 9.26% ليصل إلى 1,506 درهم في النصف الأول من عام 2024. بينما اتجه مشترو الفلل الفاخرة نحو داماك لاجونز والمرابع العربية 3، حيث ارتفع سعر القدم المربعة بهما بنسبة 6.71% و6.99% على التوالي.

فلل متوسطة السعر: اتجه الباحثون عن شراء فلل متوسطة السعر نحو كلٍ من: داماك هيلز 2 (أكويا من داماك)، ودبي لاند، وقرية جميرا الدائرية. وبمتوسط سعر بلغ 1.93 مليون درهم، حققت الفلل في داماك هيلز 2 (أكويا من داماك) عائداً على الاستثمار يقدر بـ7.25%.

وارتفع سعر القدم المربعة في المنطقة بنسبة 5.71% ليصل إلى 763 درهم في النصف الأول من عام 2024. كما ارتفع سعر القدم المربعة في دبي لاند بنسبة 11.36% ليصل إلى 1,242 درهم، وفي الفرجان أصبح 1,138 درهم بعد زيادة بنسبة 9.78%، وسجلت قرية جميرا الدائرية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 16.44% ليصبح سعر القدم المربعة بها 1,100 درهم. وشهد سعر القدم المربعة في دبي الجنوب ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 980 درهماً، بزيادة نسبتها 6.78% في النصف الأول من عام 2024.

الإيجار

وفقاً لتحليل بيانات دوبيزل للنصف الأول من عام 2024، شهدت معظم المناطق في دبي زيادة في متوسط الإيجار، وفي ما يلي المناطق التي تصدرت عمليات بحث المستأجرين الباحثين عن شقق وفلل في الإمارة:

شقق فاخرة: أظهر المستأجرون الباحثون عن شقق فاخرة للإيجار اهتماماً بكلٍ من: دبي مارينا والخليج التجاري وداون تاون دبي دبي. وشهدت تكاليف استئجار الشقق الفاخرة في دبي مارينا زيادة بنسبة 1.32%، ليصبح متوسط الإيجار بها 153 ألف درهم. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق في الخليج التجاري 123 ألف درهم بعد زيادة طفيفة بنسبة 0.82%، وارتفع إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بها بنسبة 6.25%، كما سجلت الشقق المكونة من غرفتي نوم ارتفاعاً بنسبة 3.38%، وبنسبة 2.19% في إيجار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم.

كما شهد متوسط إيجار الشقق في داون تاون دبي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.6%، ليصل إلى 214 ألف درهم في النصف الأول من عام 2024. وحافظ خور دبي ونخلة جميرا على مكانتهما المفضلة لدى الباحثين عن استئجار شقق بمتوسط إيجار بلغ 169 ألف درهم و217 ألف درهم على التوالي.

شقق متوسطة الإيجار: في ما يتعلق بتأجير الشقق متوسطة التكلفة، تصدرت ديرة والمدينة العالمية والنهدة (دبي) وقرية جميرا الدائرية وبر دبي عمليات البحث، ولوحظ بشكل عام ارتفاع متوسط الإيجار في فئة الشقق متوسطة تكلفة الإيجار بسبب الإقبال المتزايد.

بمتوسط إيجار سنوي بلغ 62 ألف درهم، حظيت ديرة باهتمام الباحثين عن شقق للإيجار، تليها المدينة العالمية بإيجار بلغ 41 ألف درهم سنوياً، بعد زيادة ملحوظة بنسبة 13.89% . شهد متوسط الإيجار السنوي للشقق متوسطة تكلفة الإيجار في منطقة النهدة ارتفاعاً بنسبة 13.33% ليصبح 51 ألف درهم. كما ازدادت عمليات البحث عن الشقق متوسطة تكلفة الإيجار في قرية جميرا الدائرية وبر دبي، حيث ارتفع الإيجار السنوي بنسبة 12.68% و14.29%، وبمتوسط 80 ألف درهم و88 ألف درهم في النصف الأول من عام 2024، على التوالي.

الفلل الفاخرة: اتجه المستأجرون الباحثون عن فلل فاخرة نحو البرشاء ودبي هيلز استيت وجميرا، حيث حافظت هذه المناطق على المراكز الثلاثة الأولى. ارتفع متوسط إيجار الفلل الفاخرة في البرشاء بنسبة 7.71% ليصل إلى 447 ألف درهم. كما لوحظت زيادة بنسبة 12.08% و12.75% في الإيجار السنوي للفلل في دبي هيلز استيت وجميرا، بمتوسط 399 ألف درهم و451 ألف درهم على التوالي. بعد زيادة طفيفة بنسبة 2.62%، وصل متوسط الإيجار السنوي في أم سقيم إلى 391 ألف درهم. كما ارتفع متوسط الإيجار السنوي في داماك هيلز إلى 352 ألف درهم بعد زيادة كبيرة بنسبة 18.52% في النصف الأول من عام 2024.

فلل متوسطة الإيجار: مال الباحثون عن فلل متوسطة الإيجار نحو كلٍ من: داماك هيلز 2 (أكويا من داماك)، ومردف، ودبي الجنوب. وشهد الإيجار السنوي للفلل في داماك هيلز 2 (أكويا من داماك) ارتفاعاً بنسبة 2.75%، بمتوسط 112 ألف درهم. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للفلل الفاخرة في مردف 144 ألف درهم بعد زيادة بنسبة 2.13%.

وارتفع متوسط الإيجار للفلل متوسطة التكلفة في دبي الجنوب بنسبة 8.18%، ليصبح متوسط إيجارها 119 ألف درهم سنوياً. كما انضمت دبي لاند وقرية جميرا الدائرية إلى قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار فلل متوسطة الإيجار، حيث تم تسجيل متوسط إيجار سنوي 187 ألف درهم و207 آلاف درهم في النصف الأول من عام 2024 على التوالي.

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