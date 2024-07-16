«ذا بالم كراون» أحدث ضاحية للأثرياء حول العالم في نخلة جميرا بدبي

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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تسارع العمل في مشروع «ذا بالم كراون» في نخلة جميرا، الذي حل مكان وجهة «ذا بوينت» في قمة الجزيرة، وسيكون أحدث ضاحية فائقة الفخامة يقطنها نخبة من الأثرياء من أنحاء العالم في دبي.

وذكرت مصادر عقارية، لـ«البيان»، أن شركة نخيل المنضوية تحت مظلة مجموعة دبي القابضة باعت الغالبية العظمى من قطع الأراضي المخصصة للفلل الفاخرة ضمن المشروع، كان آخرها بيع 15 من بين 18 قطعة أرض ذات إطلالة مباشرة على البحر بأسعار بين 85 و110 ملايين درهم.

ويضم المشروع الجديد 58 قطعة أرض تتوزع على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم 40 قطعة أرض بدون واجهة بحرية ومخصصة لبناء الفلل والقصور الفاخرة تحمل اسم «كراون جاردنز» تم بيعها بالكامل في نهاية العام الماضي بأسعار تبدأ من 25 مليون درهم.

أما المجموعة الثانية التي تحمل اسم «كراون فيوز» فهي تضم 18 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين 10 إلى 15 ألف قدم مربع وتتميز بواجهات بحرية مباشرة، لم يتبق منها حتى أمس سوى 3 قطع تصل مساحة كل منها إلى 15.177 قدماً مربعاً.

وتعتبر منطقة نخلة جميرا اليوم إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في دبي للأثرياء والمستثمرين من أنحاء العالم، سواء بالنسبة للشقق أو الفلل والقصور الفاخرة، لاسيما مع تصميمها الهندسي الاستثنائي ووجهاتها الفندقية والترفيهية المتنوعة والمميزة. واستقطبت عقارات نخلة جميرا خلال النصف الأول من العام الجاري، استثمارات بقيمة 9 مليارات درهم جرت عبر 855 صفقة، فيما يعتبر مشروع «ذا بالم كراون» بمثابة قطعة لؤلؤ جديدة ستنضم قريباً إلى عقد نخلة جميرا الفاخر.

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