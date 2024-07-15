إقبال شركات إدارة الثروات الهندية على دبي وسط منافسة عالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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اتجهت شركات إدارة الثروات الهنية نحو التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي، حيث يسعون إلى متابعة عملائهم الذين يتحولون بشكل متزايد إلى عملاء عالميين واستقطابهم في الإمارات، إلا أن الشركات العاملة حالياً في الشرق الأوسط ترى أن الأمر ليس بهذه السهولة، وفقاً لموقع «سيتي واير آسيا» المتخصص في إدارة الأصول.

ووفق الموقع، فقد أطلقت شركة «ONE360»، أعمالها الدولية في دبي وسنغافورة.

وتقدمت شركات «نوفاما برايفت Nuvama Private» المدعومة من PAG، وASK Wealth المدعومة من بلاكستون، وشركة Motilal Oswal بطلبات للحصول على تراخيص مركز دبي المالي العالمي للعمل في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لما أكدوه لصحيفة سيتي واير.

ووفقاً لشركتي «آسك ويلث ASK Wealth، و«نوفاما برايفت»، فإن جذب تدفقات الأموال الخارجية للعملاء الحاليين سيكون نقطة دخول جيدة.

وأشار الموقع إلى أن استراتيجية شركة أخرى وهي شركة «موتيلال أوصوال» Motilal Oswal، تتركز على مبادرة «مدينة الهدية» الهندية، والتي تسمح للشركات بفتح صناديقها أمام المستثمرين الأجانب.

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