أثرياء العالم يتهافتون على اقتناص العقارات الفاخرة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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عززت عقارات دبي جاذبيتها لأثرياء العالم مع تهافتهم على اقتناص العقارات الفاخرة فيها، حيث شهد السوق العقاري اليوم بيع شقتين بلغت قيمتهما 270 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، شهد السوق صفقة بيع شقة سكنية على الخارطة في جزيرة جميرا باي ضمن مشروع "بولغاري لايت هاوس" بسعر 148 مليون درهم، تبلغ مساحتها 11.6 ألف قدم مربعة أي ما يعادل 12712 درهم للقدم المربعة الواحدة.

كما بيعت شقة سكنية ثانية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بسعر 122 مليون درهم ضمن مشروع "Six Senses Residences" وتبلغ مساحتها 26.5 ألف قدم مربعة أي ما يعادل 4601 درهم للقدم المربعة الواحدة.

وشهد السوق اليوم الإثنين حتى الساعة الواحدة ظهراً نحو 1000 صفقة مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم.

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