طيران الإمارات تقدّم 91 ألف كوب شاي للمسافرين يومياً

المصدر: (دبي - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم طيران الإمارات للمسافر على متن طائرتها أكثر من 33 مليون كوب من الشاي كل عام بمتوسط 91 ألف كوب يومياً. وتوفر الناقلة مع شريكتها شاي دلما الكثير من الفرص لتجربة المزج بين الشاي والطعام، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشاي الموافق اليوم 21 مايو، ومن خلال مجموعة مختارة من 12 توليفة من الشاي الفاخر تسلّط الضوء على رؤى الخبراء حول فن المزج بين الطعام والشاي على متن الطائرة، وفي صالات طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر مزج الشاي تجربة حسية تستكشف الديناميكية بين الروائح والنكهات الموجودة في كل من أصناف الشاي والأطعمة. ويمكن لتوليفة الشاي المضبوطة أن توازن نكهات الطهي للطبق وتبرزها أو تخلق تبايناً مثيراً في الطعم.

وتدعو طيران الإمارات، عملاءها إلى الارتقاء بتجربتهم في الأجواء من خلال تقديم الشاي مع وجباتهم أو تجربة وصفة طيران الإمارات ودلما في المنزل.

ويتلقى طاقم طيران الإمارات، تدريباً خاصاً لكيفية المزج بين الشاي والطعام، لتقديم أفضل التوصيات للعملاء من خلال مدرسة دلما المتخصصة للتدريب على الشاي، حيث يكتشفون أيضاً الأصول المستدامة لشاي دلما ويتذوقون النكهات الفريدة، ويتعلمون كيفية تحضير كوب الشاي المثالي، وتعزيز النكهة بمجموعة من الإضافات من النعناع الطازج إلى العسل والليمون.

واختارت طيران الإمارات، منذ أكثر من ثلاثة عقود، الشراكة مع «دلما تي Dilmah Tea»، الشركة السريلانكية العائلية التي تأسست في عام 1985، وهي أول علامة تجارية للشاي مملوكة للمنتجين على مستوى العالم، حيث يزرع الشاي وينتقى يدوياً ويعبأ، ما يحفظ جودته الطبيعية ويضمن له شهرة كونه واحداً من أفضل أنواع الشاي في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز