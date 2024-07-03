طيران الإمارات تقدم لعملائها أكثر من 45 مليون قطعة شيكولاتة فاخرة سنوياً

المصدر: البيان

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كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، النقاب عن أنها قدّمت 45 مليون قطعة من الشيكولاتة الفاخرة لعملائها على متن الطائرة العام الماضي لإضفاء لمسة مترفة إضافية إلى تجربة سفرهم على مختلف الدرجات، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشيكولاتة الذي يوافق السابع من يوليو كل عام.

ولتعزيز تجربة السفر بـ"تميز دائم"، تقدم طيران الإمارات الشوكولاتة الفاخرة كجزء من خدمة الوجبات المميزة التي توفرها للمسافرين في جميع الدرجات إلى 140 وجهة حول العالم. وخلال العام الماضي، قدمت الناقلة 36.3 مليون قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية، بينما استمتع عملاء الدرجة السياحية الممتازة التي تم إطلاقها مؤخراً بـ 322 ألف قطعة شوكولاتة، وفي درجة الأعمال، استمتع العملاء بـ 8.2 مليون قطعة شوكولاتة، بينما استمتع عملاء الدرجة الأولى، الذين يحظون بفرصة التمتع بتذوق بعض النكهات الفريدة للشوكولاتة واصطحابها معهم، بـ 122 ألف علبة كبيرة من الشوكولاتة الفاخرة.

وتتعاون طيران الإمارات بشكل وثيق مع نخبة منتقاة من أشهر منتجي الشوكولاتة الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم كل ماركة شوكولاتة على متن الطائرة لمدة 3 أشهر قبل تقديم مجموعة مختارة جديدة لإسعاد المسافرين الدائمين، ويستمتع العملاء حالياً على متن الطائرة مع الشوكولاتة الفرنسية الفاخرة - فالرونا.

تأسست فالرونا في فرنسا عام 1922 على يد صانع المعجنات والحلويات ألبيريك جيرونيت، وهي معروفة عالمياً باعتبارها الخيار المفضل للطهاة المرموقين ومتذوقي الشوكولاتة. وأبرمت طيران الإمارات شراكة مع "فالرونا" لتجهيز علب شوكولاتة فاخرة مخصصة لعملاء الدرجة الأولى، والتي يتم تقديمها بعد تناول الوجبات على متن الطائرة.

كما تتعاون طيران الإمارات مع أشهر منتجي الشيكولاتة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك "بتيل"، "كوكو جليلة" و"فوري أند جالاند" من دولة الإمارات العربية المتحدة، و"جوديفا" من بلجيكا، و"بتلارز" من أيرلندا، و"كانونيكا" و"نيوهاوس" من سويسرا، و"باكاري" من الإكوادور و"هوتيل شوكليت" من المملكة المتحدة.

وتختار الناقلة العلامات التجارية للشوكولاتة طبقاً لعوامل عديدة تشمل جودة وتميز وطعم محتوى مختلف الأنواع سواء كانت الشوكولاتة الداكنة، الشكولاتة بالحليب، الشوكولاتة البيضاء أو البونبون أو حلوى اللوز أو الكمأة وكذلك حشوات الغاناش الكريمية أو الفاكهة المنعشة، إلى جانب المكون الأساسي للطعم والقوام، وشهرة العلامة التجارية، وتماشي منتجاتها مع الاتجاهات الجديدة، والمصادر المستدامة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات في جميع الدرجات، الذين يرغبون في تناول الشوكولاتة، الاستمتاع بتناول الشوكولاتة والشوكولاتة الساخنة الموجودتين ضمن قائمة الوجبات من القائمة.

كما تقدم الناقلة على الرحلات الطويلة ألواح الشوكولاتة ومصاصات الشوكولاتة للأطفال خلال المناسبات الخاصة. وإلى جانب ذلك تقدم الناقلة في الصالون الجوي على متن طائرة الإيرباص A380، أنواعاً من الحلويات النباتية وغير النباتية من M&Ms، وكعكة الشوكولاتة وقطع الشوكولاتة.

وتقدم صالات طيران الإمارات تجربة الشوكولاتة الرائعة، والتي تضم آيس كريم شوكولاتة الإمارات محلي الصنع، وشوكولاتة كوستا كوفي الساخنة المميزة، ومجموعة من إبداعات طيران الإمارات ماستر شيف. وتشمل هذه الشوكولاتة البيضاء وكعكة رحيق الباشن فروت وماكارون الشوكولاتة الغنية وكعكة الشوكولاتة الداكنة اللذيذة وغيرها الكثير.

كما تعتبر الشوكولاتة سمة أساسية في صالات طيران الإمارات، حيث يحظى العملاء بأنواع مختلفة منها، بما في ذلك آيس كريم الشوكولاتة المحلي الصنع، والشوكولاتة الساخنة المميزة من كوستا، ومجموعة من إبداعات طيران الإمارات ماستر شيف.

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