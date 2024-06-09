121مليار درهم إنفاق «طيران الإمارات» على كوادرها في 10 سنوات

المصدر: (دبي – لؤي عبد الله)

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بلغ حجم إنفاق طيران الإمارات على كوادرها البشرية العاملة خلال الـ 10 سنوات الماضية، نحو 121 مليار درهم، منها أكثر من 16.3 مليار درهم خلال السنة المالية الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجموعة طيران الإمارات، أن حجم إنفاق طيران الإمارات على الكوادر البشرية ارتفع من 11.8 مليارات درهم خلال السنة المالية 2014 – 2015، إلى 16.3 مليار درهم خلال السنة المالية الماضية 2023 – 2024، الأمر الذي يعكس حجم النمو الذي تحققه الناقلة، والتوسعات التي تنفذها على الأرض وفي الأجواء.

وكشفت البيانات أن مجمل عدد موظفي الناقلة ارتفع خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 63466 موظفاً، بنمو 12.5 %، مقارنة مع 56379 موظفاً، خلال السنة المالية 2022 – 2023، بينما وصل مجمل عدد موظفي مجموعة الإمارات إلى نحو 112.4 ألف موظف.

وجاءت تكلفة الموظفين في المركز الثالث من حيث أهم البنود التي تستحوذ على الحصة الأكبر من النفقات التشغيلية، بعد تكلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء)، وتكلفة الوقود.

وتعمل طيران الإمارات على تخصيص ميزانية سنوية للتدريب والتوظيف، ترتفع عاماً بعد عام، بغرض تعزيز الاستثمارات المخصصة لاستقطاب الكوادر البشرية، لتلبية توسعات الناقلة في جميع أنحاء العالم، كما أنها تواصل العمل على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى استقطاب المواطنين، وتشجيعهم على العمل في قطاع الطيران. وتعمل الناقلة منذ بداية العام على تنظيم أيامٍ مفتوحة في أكثر من 460 مدينة عالمية ضمن حملات التوظيف التي تقوم بها، قبيل بدء الناقلة استلام طائراتها الجديدة الإيرباص A350 اعتباراً من سبتمبر المقبل.

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