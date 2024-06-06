السياحة والسفر محرك للنمو العالمي المستدام

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عزز التحول في السياحة والسفر دور القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المستدام، حيث تشكل أساسيات الاستدامة في الفنادق والطيران ركيزة لمستقبل الاقتصاد الناجح.

15

تريليون دولار نمواً متوقعاً للسفر والسياحة خلال العقد المقبل

10 %

مساهمة القطاع في توفير الوظائف على مستوى العالم

348

مليون وظيفة دليل قوة القطاع الحقيقية في الاقتصاد العالمي

10 %

دولار واحد من كل 10 دولارات (10%) حصة القطاع من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي

25 %

حصة الطاقة من غازات الاحتباس الحراري في السفر والسياحة

200 %

نمو القطاع مقارنة بمعدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي

إعداد: البيان

غرافيك: محمد أبوعبيدة

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