انطلاق «صيف دبي» اليوم بفعاليات استثنائية

المصدر: (دبي- البيان)

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة 27 من مفاجآت صيف دبي، الأكبر والأكثر تشويقاً وتستمر 65 يوماً لتهدي المقيمين في دبي وزوارها أروع التجارب الترفيهية والتسويقية والعروض الحصرية والخصومات الاستثنائية والجوائز القيمة.

وستنشر«مفاجآت الصيف» البهجة والمرح في أنحاء دبي وترسخ الإمارة وجهة سياحية مميزة وعاصمة للتجزئة في المنطقة بالإضافة إلى باقة من التجارب المرحة عبر فعاليات مميزة وسحوبات وجوائز قيمة وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق. وتنطلق المفاجآت مع احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في مراكز التسوق بدبي بباقة من العروض الفنية والموسيقية والفعاليات الترفيهية.

وتشمل فعاليات مفاجآت صيف دبي عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، اليوم حيث يمكن للزوار الاستفادة من تخفيضات هائلة تصل إلى 90 % على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً.

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