الدورة الأكبر لـ «مفاجآت صيف دبي» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الـ27 والتي تعد الأكبر والأكثر تشويقاً وتتواصل حتى 1 سبتمبر، حاملة الكثير من المتعة والعروض الحصرية والخصومات الضخمة والجوائز الرائعة.

وطوال 65 يوماً، ستتوزع في ربوع دبي الكثير التجارب المرحة والمبهجة من خلال الفعاليات المتنوعة والسحوبات والجوائز الرائعة، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق.

وتنطلق المفاجآت مع احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في مراكز التسوق بدبي اليوم وغداً. وهناك مجموعة كبيرة من العروض الفنية والموسيقية والفعاليات الترفيهية. ويستضيف سيتي سنتر مردف مجموعة من العروض الفنية والترفيهية تقدمها الفرقة الاستعراضية النرويجية كويك ستايل، وفرقة الموسيقى المستقلة الأردنية أوتوستراد، والمغنية وكاتبة الأغاني الأردنية الفلسطينية دانة صلاح، بالإضافة إلى المغني وكاتب الأغاني العراقي الكندي علي غاتي، وسيستمتع زوار مول الإمارات بالعروض الفنية التي تقدمها الفرق الاستعراضية «هالواي بويز» و«موتو دانسرز» و«باراتناتيام» و«هيب هوب فيوجن» على أنغام موسيقى «دي جي كيزا» و«دي جي تالا سمان» و«دي جي سونيا». ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من العروض الفنية المتجولة التي تسهم في خلق أجواء صيفية لا تُنسى.

ويحظى عشاق الموسيقى بفرصة حضور ثلاث حفلات موسيقية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي مع نخبة رائعة من الفنانين. ويقدم سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف ونجم الغناء الشامي حفلاً غنائياً على مسرح كوكاكولا أرينا اليوم، يليه حفل لثلاثة من أكبر الأسماء في عالم الراب وهم اكزيبت ودي 12 وأوبي ترايس غداً، ثم حفل ثالث لنجم البوب الأشهر في إثيوبيا تيدي أفرو يوم الأحد المقبل.

وتشمل فعاليات مفاجآت صيف دبي عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، يبدأ اليوم. حيث يمكن للزوار الاستفادة من تخفيضات هائلة تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» وذلك من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً. وتغطي التخفيضات تشكيلة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأزياء والأدوات المنزلية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها. وتشمل مراكز التسوق المشاركة سيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

ويحتفل عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، بمرور 25 عاماً على تأسيسه، حيث يفتح أبوابه أمام العائلات والأطفال مع أجواء مليئة بالمرح والترفيه الحي والفعاليات المتنوعة وورش العمل التفاعلية والهدايا الرائعة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة لا حصر لها من المغامرات والتجارب برفقة شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب تشمل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، ومنطقة ألعاب عالم الحيوان، وأكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، ومناطق ألعاب الأطفال وغيرها الكثير.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً إطلاق فعالية عالم الخيال بدعم من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما في جميع أنحاء دبي، حيث يمكن للعائلات مشاهدة أفلامهم المفضلة على الشاشة الكبيرة مع الاستمتاع بتناول كمية غير محدودة من «الفشار» أثناء العرض، فيما سيحظى الأطفال بفرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجوه وغيرها الكثير. وتستمر الفعالية السينمائية طوال فصل الصيف مع قائمة حافلة بالعروض الأولى للأفلام من مختلف أنحاء العالم، والعروض والفعاليات الخاصة، وظهور المشاهير، وغير ذلك الكثير. ويمكن للزوار توقع مفاجآت يومية، والفوز بجوائز فورية، والحصول على هدايا رائعة، والاستمتاع بعروض «الكومبو» المتميزة على التذاكر والمأكولات الخفيفة.

الحفلات الموسيقية

تعود سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في دورتها الثالثة هذا الصيف، لتحول مركز دبي التجاري العالمي إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى العربية المستقلة. وتُقام دورة هذا العام بالتعاون بين شركة «سبوت لايت هايف»، ومفاجآت صيف دبي، وجدول فعاليات دبي، حيث تقدم تجربة ترفيهية كاملة تشمل الألعاب ومناطق المأكولات والمشروبات على مدى عطلتي نهاية الأسبوع في 12 و13 و19 و20 يوليو المقبل. وسيستمتع الجمهور بالعروض الموسيقية التي يقدمها كل من سيلاوي ومروان موسى، وعدد من نجوم المنطقة مثل دافن شي، وحليم، وسولجا، والتي ترتقي بتجربة الصيف في دبي إلى مستويات جديدة كلياً. وعلاوةً على ذلك، تستضيف دبي مجموعة من الحفلات والعروض الفنية الرائعة التي يقدمها كبار النجوم مثل أبو الأنوار، وأبيوسف، وموسكو، وبيغ سام، ونويل خرمان.

ويقدم مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2024 لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، عرضاً رائعاً لثنائي البيانو الشهير إس تي-ديو ST-DUO، إلى جانب عرض التانجو الرائع لفنانين من الأرجنتين. يُقام الحدث يوم 5 يوليو على مسرح زعبيل بدبي.

الترفيه العائلي والعروض

يمكن للعائلات الاستمتاع بباقات الإقامة الفندقية الصيفية والوجهات السياحية المثالية لصنع ذكريات دائمة بصحبة الأهل. حيث تقدم مئات الفنادق عرضاً «للأطفال مجاناً» الذي يجعل العطلات الصيفية أكثر متعة للعائلات والأطفال، إلى جانب المعالم السياحية الشهيرة مثل متحف مدام توسو، وذا فيو آت ذا بالم، وقمة البرج، برج خليفة، وعالم آية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم العشرات من أفضل الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء المدينة عروضاً جذابة للأزواج، بما في ذلك العطلات الرومانسية، والمنتجعات الصحية، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، والعديد من الأنشطة المذهلة بأفضل تكلفة.

وسيحظى الباحثون عن أفضل قيمة بفرصة الاستفادة من باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، والتي تقدم 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي. ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع. وتتوفر الباقة حتى يوم 1 سبتمبر وتسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها. ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

عروض التجزئة الحصرية

تعد دبي وجهة مثالية لعشاق التسوق خلال فصل الصيف، مع عروض ترويجية لا تقبل المنافسة. حيث تتيح لسكان المدينة وزوارها قضاء 10 أسابيع من متعة التسوق عبر أكثر من 800 علامة تجارية رائدة من خلال 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، حيث تنتظرهم تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على مجموعة من المنتجات المتنوعة. وتقدم مفاجآت صيف دبي فرصة مثالية للاستفادة من العروض الترويجية المذهلة على تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية والعالمية، بما في ذلك الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية. وتسعى المتاجر المشاركة إلى تعزيز تجربة التسوق من خلال إتاحة فرص الفوز بجوائز ضخمة وتقديم عروض ترويجية حصرية أسبوعياً.

وتكشف مفاجآت صيف دبي عن عروض ترويجية أسبوعية حصرية طوال فصل الصيف بهدف منح المتسوقين المزيد من المكافآت، بدءاً من الجوائز الضخمة مع عروض مليونير أمبر من مفاجآت صيف دبي، وتغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مجوهرات داماس في مفاجآت صيف دبي، وغيرها الكثير.

وتقدم المفاجآت اليومية تجربة أخرى رائعة لعشاق التسوق من 2 يوليو وحتى 4 أغسطس، مع 34 يوماً من المفاجآت اليومية عبر العلامات التجارية المتخصصة في الرياضة، والأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها.

ويعود عرض مليونير شير وسيارة مازيراتي من مفاجآت صيف دبي في الفترة من اليوم 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر، ليتيح الفرصة أمام المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، للفوز بمليون نقطة شير. وسيتم تتويج 6 فائزين طوال فصل الصيف، وسيفوز أحد سعداء الحظ بسيارة مازيراتي جريكالي جي تي. للمشاركة في السحب، يمكن للزوار ببساطة مسح فواتير التسوق الخاصة بهم على تطبيق «شير» أو الدفع من خلال «شير باي» في أي من مراكز التسوق المشاركة.

ويمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول الاستفادة من عرض تسوق واحصل على سيارة ليكزس عند إنفاق 300 درهم فقط، بالإضافة إلى جوائز يومية فورية. كما سيحصل نزلاء فندق آي إتش جي في دبي على فرصة الاستفادة من تخفيضات خاصة على خيارات الترفيه والمأكولات والمشروبات في دبي فستيفال سيتي مول.

ويقدم وافي سيتي مول حملة «أنفق واربح» طوال الفترة حتى 1 سبتمبر، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم على الأقل في أي من منافذ البيع الموجودة داخل مركز التسوق، بما في ذلك مطاعم وافي، ونادي وسبا وافي، وسوق خان مرجان، وفنادق وافي، الدخول تلقائياً في سحب كبير للفوز بقلادة من الألماس عيار 22.2 قيراط، بالإضافة إلى أقراط مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بقيمة 70000 درهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المتسوقون على العديد من الجوائز الرائعة طوال الحملة.

المخيمات الصيفية

يمكن للأطفال خوض تجارب إبداعية مميزة من خلال المخيمات الصيفية الاستثنائية التي تُقام في مجموعة من وجهات الجذب السياحي البارزة. ويعود سكي دبي بمخيمه الصيفي الرائع من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس، حيث يدعو المستكشفين الصغار للاحتفاء بفصل الصيف في الأجواء المليئة بالثلوج. ويقدم سكي دبي تذاكر يومية أو أسبوعية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، مما يفتح الباب أمام الكثير من المرح والتعلم من خلال مجموعة من الأنشطة الرياضية والبرامج التعليمية والرحلات إلى ڤوكس سينما وماجيك بلانيت، وغير ذلك الكثير. ويمكن لعشاق المغامرة أيضاً المشاركة في تحدي دبي لمحاربي الجليد من خلال التنقل في متاهة مكونة من 20 عقبة قبل الوصول إلى خط النهاية.

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