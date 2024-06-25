انطلاق مفاجآت صيف دبي بعرض «12 ساعة من التخفيضات»

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق مفاجآت صيف دبي في دورتها الأكبر مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» الذي يقام يوم 28 يونيو من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 90 % على أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم».

وتغطي التخفيضات تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل أحدث الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى المفروشات المنزلية، والعطور، ومستحضرات وأدوات التجميل، والبصريات، والإلكترونيات، ومنتجات السوبر ماركت، والمتاجر متعددة الأقسام. في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 300 درهم في المتاجر المشاركة تنزيل تطبيق «شير»، والمشاركة في فعالية «عجلة الحظ» في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة للحصول على فرصة الفوز بجوائز فورية.

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