مطار دبي يتوقع استقبال 252 ألف مسافر يومياً خلال أسبوعين

المصدر: دبي - البيان

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يتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين عبر جميع مباني المسافرين خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك التي تستمر ستة أيام وتبدأ نهاية هذا الأسبوع. ووفقاً لمطارات دبي، يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 3.5 ملايين مسافر خلال الفترة من 20 يونيو حتى 3 يوليو، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 25 يونيو. ومن المتوقع أن يكون يوم 2 يوليو الأكثر ازدحاماً تزامناً مع نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية 305 آلاف مسافر.

وقال عيسى الشامسي، النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: إن مرحلة الانتعاش والتعافي التي شهدها مطار دبي الدولي خلال العام الماضي حققت ذروتها هذا العام، كما اتضح من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري. لذا فمن المتوقع أن نشهد ذروات موسمية أكثر ازدحاماً خلال هذا العام مقارنة بنظيراتها منذ عام 2019. وبناءً على ذلك، نؤكد في مطارات دبي استعدادنا الكامل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيعاب حركة المسافرين عبر المطار خلال فترات الذروة المقبلة، ونحن على ثقة تامة من جاهزية كل فرق العمل بالمطار.

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