97.2 ألف رحلة عبر مطارات الإمارات في 4 أشهر بنمو 28.8 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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نجحت المطارات الإماراتية الرئيسة «مطارات دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة» في تسجيل مستويات نمو قياسية، خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بدعم نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران بلغ عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، خلال أول 4 أشهر، نحو 97266 رحلة، مقارنة مع75508 رحلات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 28.8 %، ما يشير إلى مستويات التعافي، التي وصلت إليها حركة الطيران في الإمارات.

وبلغ إجمالي عدد رحلات شركات الطيران عبر المطارات المحلية، خلال أبريل الماضي 25096 رحلة مقارنة مع 18808 رحلات في أبريل 2022، بنمو 33.4%.

وبحسب البيانات سجلت مطارات الدولة 25096 رحلة، خلال يناير الماضي، بينما وصل عدد الرحلات إلى نحو 22641 رحلة، خلال فبراير 2023، و25082 رحلة في مارس الماضي.

وتستحوذ الناقلات الوطنية على الحصة الأكبر من حركة الطيران عبر المطارات، ونجحت بالتفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً، من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

وتعكس العودة التاريخية نجاح المطارات الإماراتية في استقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، بالتزامن مع مواصلة الناقلات الوطنية، التي تضم كلاً من «طيران الإمارات، وفلاي دبي والاتحاد للطيران، والعربية للطيران وويز إير أبوظبي، والعربية للطيران أبوظبي»، عملياتها التوسعية.

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