أحمد بن سعيد: مطار دبي يحافظ على مكانته كأكثر المراكز الدولية ازدحاماً في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، محافظة مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر المراكز الدولية ازدحاماً للعام التاسع على التوالي، بنقله أكثر من 21.2 مليون راكب في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من 2023.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حافظ مطار دبي الدولي وللعام التاسع على التوالي، على مكانته كأكثر المراكز الدولية ازدحاماً في العالم. وبلغ إجمالي حركة المسافرين في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 21.2 مليون راكب، بنمو 55.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2022".

وأشار سموه إلى أن المطار سيواصل دوره الحيوي للتواصل مع العالم، قائلاً: "مع مضيّنا قُدُماً في أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مطار دبي سيواصل لعب دور حيوي في تعزيز تواصلنا العالمي".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز