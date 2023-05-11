مطار دبي يحتفظ بصدارته عالمياً في السعة المقعدية

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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احتفظ مطار دبي بمركزه الأول عالمياً، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، خلال مايو الجاري، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 4.7 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، الأمر الذي يأتي بدعم من توسع كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ووصولها إلى وجهات جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الطيران الدولية العاملة في المطار، والذي وصل إلى 89 شركة، تتصل بأكثر من 234 وجهة، في 99 دولة حول العالم.

وكشفت البيانات أن مطار لندن هيثرو حل في المركز الثاني، مسجلاً 4 ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام الهولندي 3.3 ملايين مقعد، ثم مطار باريس شارل ديغول في المركز الرابع بـ 3.1 مليون مقعد مجدول، وسنغافورة في المركز الخامس 3 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، بعد مطار هارتسفيلد أتلانتا الأمريكي، الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني 4.4 ملايين معقد على الرحلات الدولية والمحلية، ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار لندن هيثرو في المركز الرابع 4.2 ملايين مقعد.

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