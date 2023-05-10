مطار دبي يواصل الصدارة العالمية بحجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول عالمياً بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر مايو الجاري، بحسب بيانات مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.7 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري الامر الذي يأتي بدعم من توسع كل من طيران الامارات وفلاي دبي ووصولها الى وجهات جديده بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الطيران الدولية العاملة في المطار الذي وصل الى 89 شركة تتصل بأكثر من 234 وجهة في 99 دولة حول العالم.

وكشفت البيانات أن مطار "لندن هيثرو" حل في المركز الثاني مسجلاً 4 ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام الهولندي بنحو 3.3 ملايين مقعد، ثم مطار "باريس شارل ديغول" في المركز الرابع بنحو 3.1 مليون مقعد مجدول، وسنغافورة في المركز الخامس بنحو 3 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي، الذي سجل نحو 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.4 ملايين معقد على الرحلات الدولية والمحلية ليحلّ في المركز الثالث، تلاه مطار "لندن هيثرو" في المركز الرابع بنحو 4.2 مقعد على الرحلات المحلية والدولية.

وكانت مطارات دبي قد كشفت عن تحقيق المطار نتائج متميزة خلال العام الجاري من خلال استقبال 21.2 مليون مسافر في الربع الأول من 2023، ليقترب بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019، بنسبة 95.6 %، ويأتي هذا الإنجاز بعد النتائج المبهرة التي حققها مطار دبي الدولي العام الماضي مع استقباله 66 مليون مسافر ليحتفظ بصدارته لقائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي.

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