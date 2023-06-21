دبي الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في الفخامة

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما حلت بالمركز السابع عالمياً في الفخامة والحياة المُترفة، وفقاً للتصنيف الوارد في «التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة، 2023»، الصادر، أمس، عن بنك «جوليوس باير» السويسري.

ويرصد التقرير في إصداره الرابع مستويات الفخامة ونمط الحياة الفاخر في مختلف مدن العالم في 2023، وبذلك تكون دبي قد قفزت سبعة مراكز، بالمقارنة مع تصنيفها العالمي في إصدار العام الماضي، حيث حلت آنذاك في المركز الـ14 عالمياً، كما صعدت إلى مصاف العشرة الأوائل على المؤشر للمرة الأولى منذ بدء إصداره في عام 2020.

وأفرد «جوليوس باير» مساحة واسعة في تقريره لهذا العام للحديث عن تفوق دبي اللافت في المؤشر ودخولها هذا العام إلى العشرة الأوائل للمرة الأولى. وذكر التقرير أن دبي ارتقت سلم ترتيب المؤشر بشكل سريع لتحل بالمركز السابع، منتزعة إياه من «زيوريخ» التي احتلته العام الماضي، بينما تراجعت هذا العام إلى المركز الـ14. وأوضح التقرير أن دبي تتميز بموقعها الاستثنائي الذي يجعل منها حلقة الوصل بين الشرق والغرب، ويعزز من دورها مركز جذب للأثرياء من عشاق التنقل.

وأضاف التقرير أن دبي تشكل مثالاً عملياً يؤكد صحة مقولة «شيدها وسيأتون»، كما تعد خير دليل على قدرة الحكومة على تطوير المراكز الحيوية باستخدام الحوافز المالية وغيرها. وتابع التقرير موضحاً أن دبي تحتضن الكثير من الوافدين، كما تحولت إلى وجهة للشركات ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس مقارهم الإقليمية في المنطقة. كما تواصل الفعاليات العالمية المرموقة، التي استضافتها دبي بالفعل، مثل «إكسبو 2020»، أو التي ستستضيفها لاحقاً، مثل مؤتمر «كوب 28»، المقرر أن تستضيفه أواخر العام الجاري، الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة دبي الرائدة على الخريطة العالمية.

وذكر التقرير أيضاً أهمية الدور الذي تضطلع به دبي، بوصفها مركزاً لإدارة الثروات، لا سيما وأنها شهدت في عام 2022 أكبر توافد لأصحاب الملايين قياساً بأي دولة أخرى. وأوضح التقرير أن دبي تبدو عازمة على ترسيخ مكانتها على رأس قائمة تصنيف «جوليوس باير» للمدن العالمية.

كما سلط تقرير «جوليوس باير» الضوء على انتعاش أسعار الأجنحة الفندقية منذ عام 2022، حيث انتعشت التجارب الاجتماعية من جديد وارتفعت أسعار تجارب المطاعم الفاخرة بواقع 186%، في خطوة تعكس التعافي القوي في قطاعي الضيافة والسياحة في دبي.

وقال فهد عبدالله، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات الاستثمارية في بنك «جوليوس باير» بالشرق الأوسط: «تطمح دبي لترسيخ مكانتها بين أفضل 4 مراكز مالية في العالم. وتعزز هذا التوجه أخيراً بعد الإعلان عن أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادها على مدى العقد المقبل. ونلاحظ النمو المطرد والانتقال المتنامي للثروات إلى دبي من خلال توافد رواد الأعمال وأصحاب الشركات».

نتائج

واستأثرت آسيا بالمراكز الثلاثة الأولى على المؤشر، حيث أتت سنغافورة في المركز الأول للمرة الأولى في تاريخها، تلتها كل من شنغهاي، صاحبة المركز الأول العام الماضي، وهونغ كونغ، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. وكانت تايبيه المدينة الآسيوية الوحيدة خارج هذا الثلاثي التي تنضم إلى قائمة المدن العشر الأفضل عالمياً، لتحصل على المركز الثامن ضمن التصنيف.

وتراجعت لندن، صاحبة المركز الثاني العام الماضي، إلى المركز الرابع. وكانت العاصمة البريطانية المدينة الأوروبية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة المدن العشر الأفضل إلى جانب موناكو، التي تمسكت بالمركز السادس.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز