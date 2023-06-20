ازدهار اقتصاد دبي يبشر بنمو طويل الأمد

المصدر: دبي - رويترز

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تسارع دبي لجذب سكان ومستثمرين ورؤوس أموال لتحفيز نمو طويل الأجل، مدعومة بتعاف اقتصادي سريع حققته بعد «كوفيد 19»، فيما يواصل القطاع العقاري ازدهاره بدعم تدفق الأثرياء من العالم على الإمارة التي ترسخ جاذبيتها وجهة عالمية للعيش والإقامة، ما يبشر بانتعاش اقتصادي طويل الأجل في الإمارة.

وتسعى دبي، التي تحتضن أعلى ناطحة سحاب في العالم، وجزراً اصطناعية، إلى تحقيق أهداف جديدة طموحة، وتستهدف أجندتها الاقتصادية (دي33) مضاعفة حجم الاقتصاد لمثليه، وجعل الإمارة أحد أكبر 4 مراكز مالية في العالم خلال 10 سنوات.

كما تسعى دبي إلى زيادة طول شواطئها العامة إلى 105 كيلومترات من 21 كيلومتراً حالياً بحلول 2040 فيما عادت أعداد السائحين في 2023 تقريباً لمستويات 2019.

وخلص بحث أجرته «نايت فرانك» إلى أن دبي كانت في العام الماضي في المرتبة الرابعة عالمياً في أسواق العقارات الأكثر غلاء، من حيث الإقبال بمبيعات 219 منزلاً تفوق قيمتها 10 ملايين دولار.

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