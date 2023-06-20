«إنستغرام»: دبي الأفضل إقليمياً للمتنقلين الرقميين

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في قائمة أفضل وجهات المنطقة للنابغين في مجالات التقنية والرقمنة الذين يستطيعون إتمام أعمالهم عن بُعد، والذين يُشار إليهم عادة باسم «المتنقلين الرقميين»، بحسب بيانات صادرة عن منصة «إنستغرام».

وصنفت المنصة العالمية الشهيرة للتواصل الاجتماعي في تبادل الصور أفضل الوجهات للمتنقلين الرقميين لعام 2023 على أساس إقليمي فقط، أي أنها أجرت تصنيفاً لكل منطقة من مناطق العالم على حدة، لكنها لم تُجرِ تصنيفاً عالمياً موحداً.

واعتمدت «إنستغرام» في التصنيف على عدد المنشورات المذكور فيها اسم كل وجهة وقام المتنقلون الرقميون ببثها عبر المنصة خلال العام الجاري، مع مراعاة شروط فنية معينة لضمان قابلية المنشور للاحتساب ضمن إحصاء عدد المنشورات.

ونشر المتنقلون الرقميون 11746 منشوراً عن دبي عبر «إنستغرام» هذا العام، لتتبوأ دبي بذلك صدارة أفضل الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للمتنقلين الرقميين. وبفارق كبير، جاءت إسطنبول في المركز الثاني، بعدد 7883 منشوراً عنها عبر «إنستغرام» في 2023.

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