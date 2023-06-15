بيع أول 3 شقق بـ122 مليون درهم في برج "كومو" الأيقوني بنخلة جميرا

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أولى مبيعات مشروع برج "كومو ريزيدنسز" الذي أعلنت عنه شركة نخيل الشهر الماضي، ويقع البرج في نخلة جميرا ويتكون من 71 طابقاً بارتفاع 300 متر.

وبحسب بيانات الدائرة، تم اليوم تسجيل بيع 3 شقق في المشروع تجاوزت قيمتها الإجمالية 122 مليون درهم، وتصدرتها شقة بـ 64.7 مليون درهم مكونة من 5 غرف، وتبلغ مساحتها 11263 قدماً مربعاً، تلتها شقة مكونة من 3 غرف بـ 30.6 مليون درهم، مساحتها 5667 قدماً مربعاً، إضافة إلى شقة بـ 26.7 مليون درهم مكونة من 3 غرف مساحتها 5524 قدماً مربعاً.

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