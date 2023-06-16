إطلاق «شوبا هارتلاند 2» في دبي باستثمارات 17 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «شوبا العقارية» مشروع «شوبا هارتلاند 2» السكني في دبي باستثمارات تصل إلى 17 مليار درهم. وتبلغ مساحة المشروع 8 ملايين قدم مربعة مع بحيرات ومساحات خضراء، ويتضمن فللاً بخمس وست غرف نوم، إضافة إلى 13 برجاً تتضمن شققاً سكنية تتراوح بين غرفة نوم واحدة، و4 غرف نوم. ويقع المشروع على شارع دبي العين بالقرب من محمية رأس الخور. ويض 111 فيلا تشمل منها 95 فيلا مكونة من 5 غرف، و16 فيلا مكونة من 6 غرف و11 فيلا بمساحات واسعة من فئة «مانشنز».

وتغطي المساحات الخضراء والمفتوحة أكثر من 30% من مساحة المشروع. ويشمل المجمع ممشى بمحاذاة الواجهة المائية، إلى جانب مساحات خضراء شاسعة ومتنزهات واسعة. وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: «يشهد السوق العقاري في دبي تطوراً مستمراً، وتشير زيادة مبيعات العقارات الفاخرة في الإمارة إلى تنامي مجموعة فرعية من الأسواق السكنية».

ارتفاع

وسجلت دبي ارتفاعاً في مبيعات العقارات السكنية من المطورين، حيث تجاوزت 29,000 عقار بقيمة إجمالية وصلت إلى 67.75 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023، محققة نمواً بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات التي كشفت عنها دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وتكمن أهمية القطاع العقاري في دوره بوصفه رافداً حيوياً لتعزيز التوسع الاقتصادي في إمارة دبي على مر السنوات، لا سيما في ظل التحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة، ومن ضمنها إطلاق نظام التأشيرة الذهبية، وتشييد ناطحات سحاب وصروح عمرانية مميزة ومنازل فخمة ومشاريع بنية تحتية واسعة، بدعم من الحكومة، وسط تنامي إقبال المستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم.

ونجحت إمارة دبي في تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة، بفضل الدعم الحكومي والبنية التحتية المتطورة التي تستوفي أعلى معايير السلامة والأمان.

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