مشروع عقاري جديد في دبي باستثمارات 73.5 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «إعمار العقارية» بإطلاق أحدث مشاريعها الفاخرة «ذا أويسس» من إعمار، وذلك خلال حفل أقيم في دبي حضره النجم العالمي الشهير شاروخان. ويعد «ذا أويسس» أحدث وجهة لنمط الحياة العصرية وأحد أكبر وأرقى مشاريع الرفاهية في دبي، وهي تشغل مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة التطوير الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار «73.5 مليار درهم» خصّصت لهذا المشروع الذي يتميّز بتصاميم معماريّة استثنائية ممهورة بتواقيع أشهر المهندسين المعماريين في العالم، مع ديكورات داخلية أبدعها أبرز وأفضل المصمّمين العالميين.

وقال محمد العبار، مؤسس «إعمار»: في كل من وجهاتها الجديدة، تسعى «إعمار» جاهدة لتلبية احتياجات عملائنا المميزين. فهدفنا الأساسي يتمثل في تصميم وجهات فريدة من نوعها تكمل أسلوب الحياة الفخم لعملائنا، مع توفير مستويات لا تضاهى من الراحة والرفاهية. وقد صُمّم «ذا أويسس» ليستكمل المشهد الحضري في دبي ويعيد تحديد مستقبل أسلوب حياة الرفاهية وسط الطبيعة والمياه، ذلك من خلال الجمع بين أعلى معايير التصميم والهندسة المعمارية المتناغمة، والمرافق الاستثنائية بكل المقاييس.

من جهته، عبر شاروخان عن إعجابه بالمشروع الجديد ورأى أنه سيكون علامة مضيئة أخرى في محفظة وجهات «إعمار» الشهيرة التي تتنافس في الإتقان والفخامة.

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