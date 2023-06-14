تقرير أمريكي: دبي أرض الفرص في الاستثمار العقاري

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «ساوث ويست جورنال» الأمريكي تميز دبي في الابتكار والازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارة تعد أرض الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات. جاء ذلك في تقرير نشره الموقع وسلط فيه الضوء على أفضل مناطق الاستثمار العقاري في دبي، وآفاق نموها، ومزاياها. وأرجع الموقع التطور والنمو العقاري في سوق العقارات بدبي إلى موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية وبيئة الأعمال الملائمة، مؤكداً أن دبي أصبحت نقطة جذب للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عوائد مادية مرتفعة جراء استثماراتهم.

داون تاون دبي

وأوضح الموقع أن «داون تاون دبي» هي منطقة مميزة تجسد الفخامة والرفاهية، وتحتضن برج خليفة المشهور عالمياً، ودبي مول، ودبي أوبرا، حيث تعد المنطقة مركزاً للعقارات السكنية الراقية والمساحات التجارية والفنادق الراقية.

وذكر أن أسعار العقارات في «داون تاون دبي» مرتفعة نسبياً بسبب موقعها المتميز وعروضها المرموقة، وتتمتع الشقق الفاخرة والبنتهاوس بأسعار مميزة؛ ما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الباحثين عن عقارات فاخرة.

وشدد على أن هذه المنطقة تواصل جذب الاهتمام العالمي؛ حيث شهدت ارتفاعاً ثابتاً في قيمة العقارات على مر الأعوام؛ إذ لا يزال الطلب على المساكن الفاخرة والمساحات التجارية قوياً؛ ما يضمن بيئة استثمارية مستقرة ومربحة.

دبي مارينا

ويشير الموقع إلى أن الاستثمار في دبي مارينا يتيح للمستثمرين الاستفادة من شعبية المنطقة بوصفها وجهة سكنية وسياحية، حيث تتميز بنمط حياة يطل على البحر؛ إذ يعتبر مجتمعاً يمزج بين الحياة الفاخرة والمشهد الاجتماعي النابض بالحياة، وتشتهر المنطقة بهندستها المعمارية الحديثة وأسلوب حياتها العصري. وأكد الموقع أن أسعار العقارات في دبي مارينا تختلف حسب الموقع والحجم ووسائل الراحة، لكنها تعتبر في متناول سوق كبير من المستثمرين؛ حيث توفر الشقق الفارهة والفلل، وغيرها؛ إذ شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مشاريع البنية التحتية الجارية، مثل ميناء دبي.

الخليج التجاري

وشدد الموقع على أن منطقة الخليج التجاري في دبي تعتبر مركزاً تجارياً وسكنياً مزدهراً يقع على طول قناة دبي المائية، وتتميز بناطحات السحاب الأنيقة والمساحات المكتبية الحديثة والأبراج السكنية الراقية، وتوفر المنطقة خيارات عقارية متنوعة، من الاستوديوهات المدمجة إلى الشقق الفسيحة والمساحات المكتبية، والأسعار تنافسية نسبياً مقارنة بالمناطق الرئيسية، مثل وسط مدينة دبي؛ ما يجعلها خياراً استثمارياً.

دبي هيلز إستيت

ويشير الموقع إلى أن «دبي هيلز إستيت» تقع وسط المناظر الطبيعية الخضراء للمدينة، وتم تصميمها من جانب شركة إعمار العقارية، وتوفر مزيجاً متناغماً من الطبيعة والحياة العصرية، إضافة إلى تلبية احتياجات الفئات المختلفة بميزانيات معقولة، حيث تختلف الأسعار بناءً على نوع العقار وحجمه وموقعه داخل المجتمع.

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