إعمار تطلق مشروع «الواحة» في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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أطلقت شركة إعمار العقارية، أمس، مشروعها الرئيس الجديد (الواحة) «ذا أواسيس». حضر حفل الإطلاق محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، والنجم الهندي المعروف شاروخان، وحشد كبير من المدعوين.

يقع المشروع الجديد في المنطقة بين مجمع عقارات جميرا للغولف ومجمع دبي للاستثمار، ويضم مجمعات وحدات سكنية، تشمل فللاً ومنازل «تاون هاوس»، تتخللها قنوات مائية، وتضم مسطحات خضراء.

وكان العبار قد أعلن، خلال تصريحات صحفية في فبراير الماضي، أن إعمار العقارية تستعد لإطلاق مشروع جديد في دبي يحمل اسم «الواحة» بقيمة 25 مليار درهم.

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