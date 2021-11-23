دبي تستعد لاحتفالات الخمسين بفعاليات وعروض مشوّقة

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعد دبي للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات، حيث تقدم لسكانها وزوارها العديد من الفعاليات المشوقة، والأنشطة الترفيهية الموجهة للعائلات، وكذلك الحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض الترويجية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم 2 وحتى 11 ديسمبر. وتسلط الاحتفالات، التي تتزامن مع عطلة نهاية أسبوع طويلة، الضوء على أفضل ما تقدمه دبي، مع الاستعراضات الوطنية، التي تبعث على الفخر والاعتزاز، وكذلك الفعاليات الترفيهية العالمية في عدد من أشهر مناطق الجذب والوجهات في المدينة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تعكس احتفالات اليوبيل الذهبي النهضة والتقدم والابتكار، الذي شهدته دولتنا على مدار 50 عاماً، وتخليداً لهذه الذكرى، ستكون الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام مميزة وفريدة. وكما هو الحال، فإن اليوم الوطني يعد أحد أبرز وأهم الأحداث على جدول فعاليات دبي. وإننا نتطلع للترحيب بضيوفنا من داخل الدولة وخارجها، للاحتفال معنا بهذه المناسبة الوطنية.

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