100 متجر مجوهرات تحتفل بـ50 ساعة من العروض المذهلة

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل مجموعة دبي للمجوهرات، باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات بالعديد من الحسوم والعروض المذهلة على المجوهرات، وتستمر العروض من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2021.

في هذه الفترة، يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض حصرية وحسوم كبرى على مجموعة من قطع الذهب والماس المتوافرة في أكثر من 100 متجر في دبي أكثر من 50 ساعة.

تشمل العروض الحصرية المتاحة حسوماً بنسبة 50% على المجوهرات الماسية وحسوماً كبرى على رسوم المصنعية على 50 قطعة مجوهرات مختارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين أيضاً الفوز بهدايا متميزة عند شراء المجوهرات.

وفي هذا السياق، صرح توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، قائلاً: «حينما ننظر إلى كل ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نجاحات حتى الآن، فإننا في مجموعة دبي للمجوهرات نفتخر بقدرتنا على الإسهام في هذه النجاحات في السنوات الماضية. احتفالاً باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقنا حملة ترويجية في أكثر من 100 متجر مجوهرات، 50 ساعة من الحسوم والعروض المذهلة بلا توقف. من خلال هذه الحملة الترويجية، نريد منح عملائنا المخلصين الفرصة للتمتع بالعروض المذهلة في المتاجر المشاركة». ودعت المجموعة للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي والاستفادة من الحسوم الهائلة على أحدث التصاميم في متاجر المجوهرات المشاركة.

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