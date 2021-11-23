دبي تستعد لليوبيل الذهبي للإمارات بفعاليات مشوقة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد إمارة دبي لمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاحتفال بهذه الذكرى الوطنية السعيدة، لتقدم لسكانها وزوارها العديد من الفعاليات المشوقة، والأنشطة الترفيهية الموجهة للعائلات، وكذلك الحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض الترويجية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم 2 وحتى 11 ديسمبر.

نهضة وابتكار

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تعليقاً على هذه المناسبة: «تعكس احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة النهضة والتقدم والابتكار الذي شهدته دولتنا الحبيبة على مدار 50 عاماً، وتخليداً لهذه الذكرى، ستكون الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام مميزة وفريدة. وكما هو الحال، فإن اليوم الوطني يعد أحد أبرز وأهم الأحداث على جدول فعاليات دبي. وإننا نتطلع للترحيب بضيوفنا من داخل الدولة وخارجها للاحتفال معنا بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وذلك بما نقدمه من فعاليات وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى العروض الترويجية. ويسلط اليوم الوطني في هذا العام الاستثنائي الذي نشهد فيه أيضا تنظيم معرض»إكسبو 2020 دبي«، الضوء على الإنجازات الهائلة التي حققتها الإمارات خلال خمسة عقود مضت، ويبشر بالمزيد من النجاحات التي ستحققها دولتنا الحبيبة مستقبلاً».

رعاية «اتصالات»

وستُقام فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، والتي تقدم بالتعاون بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والشريك الإبداعي «براغ». وتستمر الفعالية من 25 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر، لتقدم 17 يوماً من المأكولات الشهية، والعروض الفنية المباشرة، والأنشطة التفاعلية للأطفال من جميع الأعمار. وتحتضن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات التي توصف بأنها واحدة من أكثر الفعاليات التي ينتظرها سكان دبي وزوارها، مجموعة من أشهر المطاعم الموسمية على شاطئ جميرا خلف سنست مول.

موسيقى وغناء

ودعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإعمار، ومجموعة MBC في إطار احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات، عشاق الموسيقى الإماراتية والعربية إلى الاستمتاع بحفل موسيقي على مدار يومين تحييه نخبة من ألمع المواهب من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. حيث يستضيف مسرح حديقة البرج، وسط مدينة دبي من إعمار يوم 2 ديسمبر حفلاً يحييه النجم حسين الجسمي، والفنانة ديانا حداد، والفنانة داليا مبارك. وفي يوم 3 ديسمبر يقام على المسرح ذاته حفل يحييه النجم الإماراتي عيضة المنهالي، الذي اشتهر بأغنيته الرائعة «متصوع»، بالإضافة إلى النجمة شما حمدان، أول مطربة إماراتية تصل إلى المراحل النهائية من برنامج «أرابز جوت تالنت»، والفنان الإماراتي فايز السعيد.

ألعاب نارية

تضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي لمدة يومين احتفالاً بعام الخمسين. ويمكن لسكان المدينة وزوارها التوجه إلى «ذي بوينت»، وفندق أتلانتس النخلة، وجزيرة بلوواترز، و«كانتين الشاطئ برعاية اتصالات» على شاطئ جميرا خلف سنست مول، ولا مير، وحتى برج العرب لمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة يومي 2 و3 ديسمبر.

عروض تراثية

تستعد فرق العيالة والحربية لتقديم العروض التراثية في مختلف أنحاء دبي بدءاً من 2 وحتى 11 ديسمبر. حيث يمكن لسكان دبي وزوارها مشاهدة العروض المباشرة في كل من ممشى الخوانيج، وسيتي سنتر مردف، ودبي مول، وسيتي ووك، ونخيل مول، ودبي فستيفال سيتي مول، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات. يمكن لسكان دبي وزوارها قضاء عطلة اليوم الوطني في فندق بارك حياة دبي والاستفادة من تخفيضات تصل إلى 25 % على أسعار أجنحة الفندق مع وجبة فطور لشخصين بالغين وطفلين حتى 6 سنوات.

وجهات التجزئة

تقدم مراكز التسوق ووجهات التجزئة في دبي مثل دبي مول، ونخيل مول، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، ومول الإمارات، ودبي آوتليت مول تخفيضات تتراوح بين 50 و70 في المئة على منتجات مختارة حتى 13 ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات. وتشمل المتاجر المشاركة في عروض تخفيضات اليوم الوطني «شيكو»، الذي يقدم للمتسوقين تخفيضات تصل إلى 50 %على مستلزمات الأطفال مثل العربات ومقاعد السيارات.

مراكز التسوق

يستضيف مول الإمارات سلسلة من الفعاليات المتميزة، ويعرض مجموعة منتجات حصرية من العلامات التجارية التي تتماشى مع شعار اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويستضيف المركز التجاري الشهير معرض «رايات في التراث»، الذي يأخذ الإلهام من الماضي لتسليط الضوء على الحاضر والمستقبل. ويتضمن العرض سبعة أزياء مصحوبة بصور سمعية لمجموعة من السيدات الملهمات في دولة الإمارات. ويهدف هذا المعرض إلى نشر الوعي بين السكان والزوار بشأن تطور تراث دولة الإمارات.

سحوبات وجوائز

يمكن لسعداء الحظ الفوز بجائزة نقدية كبرى قدرها 500 ألف درهم من خلال الحصول على شارة اليوبيل التي تمنحهم فرصة الفوز، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات. وتتوافر شارة اليوبيل حصرياً على موقع www.idealz.com بتكلفة 50 درهماً. ويقام السحب على الهواء مباشرةً، ويتم بثه عبر شاشات التلفاز.

مأكولات ومشروبات

يمكن لمحبي الحلويات التوجه إلى مطعم «كاسيت دبي»، الذي ابتكر حلويات متميزة خاصة باحتفالات اليوم الوطني. ويتوافر طبق تري ليتشي الفستق والهال من كاسيت ليوم واحد فقط في 2 ديسمبر، وهو عبارة عن حلوى لذيذة وناعمة بنكهات الفستق والهال والتوت. ومع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الخمسين.

فعاليات متنوعة

تستضيف كوكاكولا أرينا فعالية دبي آيس شو الحصرية يوم 3 ديسمبر، والتي تشهد مباراة لدوري «كونتيننتال هوكي ليغ» بين فريقي «أفانغارد أومسك» حامل اللقب وفريق «إيه كي بارز»، بالإضافة إلى عرض لمواهب التزلج على الجليد من روسيا قبل المباراة. وتبدأ أسعار التذاكر لهذه الفعالية من 150 درهماً. وفي إطار دبي آيس شو، يقام عرض الأطفال الكلاسيكي الأميرة النائمة: أسطورة المملكتين.

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